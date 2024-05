Ove školske godine 8. razred završava oko 41.000 učenika, što je otprilike 900 učenika više u odnosu na prošlu školsku godinu. A ono što najviše zanima roditelje i njhove buduće srednjoškolce prilikom upisa u srednju školu 2024./2025, jest bodovanje i kriteriji po kojima se upisuje. Bodovanje za upis u srednju školu za neke je prava noćna mora. Prijave su vrlo brzo, počinju 27. svibnja. Prijava obrazovnih programa za redovite učenike traje od 28. lipnja do 8. srpnja, a za učenike koji prijavljuju programe koji zahtijevaju dodatne provjere do 1. srpnja. Provođenje dodatnih ispita i provjera traje od 2. do 5. srpnja. Objava konačnih ljestvica poretka bit će u srijedu 10. srpnja u 12 sati.

Malo je vremena ostalo za ispravljanje ocjena i dizanje prosjeka. Kako bi roditelji znali koji su glavni kriteriji za upis u srednju školu 2024./2025., pitali smo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Što se sve boduje za upis u srednju školu 2024./2025.?

U 1. razred srednje škole učenici se upisuju sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole. Mogu prijaviti najviše šest obrazovnih programa. Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine škola može utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu.

Za upis u 1. razred srednje škole učeniku se vrednuju tri elementa: zajednički, dodatan i poseban.

Zajednički element

Zajednički element vrednovanja za upis u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Za upis u strukovne programe u trajanju od tri godine vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik.

Za upis u gimnazijske programe i strukovne programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis koji je sastavni dio Pravilnika, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi.

Dodatan element

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata koji se vrednuju na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti i to na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju i na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava.

Poseban element

Učenik ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako ima zdravstvene teškoće ili ako živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima. Učenik koji ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ne dobiva dodatne bodove, nego ima pravo prednosti u slučaju da dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova.

Uz ova tri elementa vrednovanja, pripadnici romske nacionalne manjine ostvaruju pravo na 2 dodatna boda na ukupan broj bodova, a učenici bez roditeljske skrbi 1 dodatni bod.

Upis u srednju školu djece s teškoćama

Učenici s teškoćama u razvoju, odnosno težim zdravstvenim teškoćama, koje su utjecale na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja te im značajno sužavaju izbor programa obrazovanja i zanimanja, osnovnu su školu ili dio osnovnoškolskog obrazovanja završili prema rješenju nadležnog upravnog tijela županije o primjerenom programu obrazovanja.

Učenici s teškoćama u razvoju programe prijavljuju u županijskim upravnim odjelima te imaju mogućnost prijave šest različitih programa za koje obvezno moraju imati stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Učenici se rangiraju prije ostalih redovitih učenika, u tzv. predrangiranju, odnosno na zasebnim ljestvicama poretka, a ako škola uvjetuje upis ispitom sposobnosti i darovitosti, te ispite moraju zadovoljiti.

Provjere posebnih znanja

Srednje škole mogu provoditi provjere posebnih znanja, tzv. prijamni ispit, iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika te nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis, a treći samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Na temelju provjere učenik može ostvariti najviše 10 bodova, a provjera nije eliminacijska.

Ova provjera omogućava i onim učenicima koji nemaju najviši mogući broj bodova da taj nedostatak bodova nadoknade bodovima na prijamnom ispitu i tako ostvare bolji plasman na ljestvici poretka.

Kao i prošle godine, Ministarstvo će omogućiti učenicima da provjeru znanja polažu u srednjoj školi koja im je viša na listi prioriteta, a rezultati provjere vrijedit će za prijavu u druge srednje škole koje provode isti program obrazovanja te uvjetuju provjeru znanja iz istog nastavnog predmeta.

Suglasnost za prijamni ispit za upis u 2024./2025. ishodile su dolje navedene škole.

Podsjetimo, u razgovoru s Vinkom Filipovićem, ravnateljem Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, doznali smo neke detalje oko trendova koji vladaju u Hrvatskoj što se tiče upisa u srednju školu. A Filipovića smo pitali koje je za njega najbolje rješenje za upis u srednju školu, jer se mnogo roditelja bori s bodovanjem i ocjenama, koje su za sada glavni kriterij za upis.

"Što se tiče nemogućnosti upisa u srednje škole tzv. super odlikaša stvorena je fama jer samo nekoliko gimnazija u Zagrebu ima probleme te vrste, sve druge škole mogu bez problema na temelju ocjena upisati učenike. Što se tiče nacionalnih ispita, oni mogu biti jedan od kriterija za upis u srednje škole kada to odluči obrazovna politika. Nacionalni centar zajedno sa školama u dvije je godine provedbe nacionalnih ispita pokazao da smo spremni provesti nacionalne ispite i ostaje mogućnost njihove primjene i za upise u srednje škole", dodaje Filipović.

"Moj je osobni stav da se nacionalni ispiti primijene kao jedan od kriterija za upise u srednje škole i time će se problem riješiti", zaključio je Filipović.

