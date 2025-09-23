Upaljeni alarmi za većinu Hrvatske: DHMZ objavio radarsku sliku, pogledajte što nam stiže

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvijestio je da će u utorak u većini krajeva u Hrvatskoj biti promjenjivo, a na zapadu i u unutrašnjosti pretežno oblačno.

Kiša će lokalno padati u središnjim predjelima, ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, gdje bi moglo biti izraženih pljuskova i grmljavine, a u istočnoj Hrvatskoj i na jugu bit će sunčanije i suho.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo i istočni vjetar. Najviša dnevna temperature kretat će se između 20 i 25 stupnja, a na istoku i u Dalmaciji od 25 do 30 °C.

Upaljeni alarmi

DHMZ je za četiri regije izdao žuta upozorenja koja označavaju potencijalno opasno vrijeme - riječkoj, gospićkoj i splitskoj prijeti opasnost grmljavinskog nevremena, a u sjevernoj Dalmaciji moguće je mjestimice jako jugo.

Foto: Dhmz

Više upozorenja upaljeno je za srijedu, kada se očekuje promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom, mjestimice i pljuskovima koja će pratiti grmljavina. Gotovo cijela karta nalazi se žutoj (potencijalno opasno vrijeme) ili narančastoj (opasno vrijeme) boji zbog kiše, grmljavinskog nevremena ili vjetra.

Foto: Dhmz

Objavljena je i radarska slika koja pokazuje intenzitet oborina izražen u milimetrima po satu koji će zahvatiti naša područja.

Foto: Dhmz/screenshot

