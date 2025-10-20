Umjetna inteligencija prevarila cijeli svijet, širi se viralni video

Stručnjaci su godinama upozoravali – upozoravali su čak i sami inženjeri iz velikih svjetskih tehnoloških kompanija. Ipak, čini se da svijet nije pretjerano obraćao pažnju, vjerojatno zaokupljen sukobima u Ukrajini i Pojasu Gaze.

"Moj se pas smrzao pa smo ga ostavili na Mount Everestu", govori djevojka u planinarskoj opremi u šatoru na "krovu svijeta". Video ima čak 33 milijuna pregleda i tisuće komentara na YouTubeu i TikToku, a neki američki portali čak su i "nasjeli", pokušavajući kontaktirati djevojku iz videa i čuti njezinu priču. To je, zapravo, nemoguće jer "Soralice’"– kombinacija engleskog imena Alice i naziva nove generacije za kreiranje videa "Sora" – naravno, ne postoji. U drugim videima s istog kanala "Soralice" je trudna, ali je i dalje na Mount Everestu.

Zanimljivo je i da se u komentarima vodila žustra rasprava o tome je li osoba stvarna ili je riječ o umjetnoj inteligenciji, iako je svakome tko malo promisli jasno da se na uspon na Mount Everest ne vode kućni ljubimci – ni trudnice.

Ovo je samo jedan od takozvanih "headless" (engl. "bez glave", tj. videozapisa u kojima se autor ne pojavljuje) kanala koji su se posljednjih nekoliko tjedana pojavili na društvenim mrežama.

Posebno treba istaknuti i funkciju "image to video", koja omogućuje da se od fotografije bilo koje osobe stvori video u kojem je ta osoba glavna "zvijezda". Tako su se na internetu pojavili i brojni "snimci" iz Europskog parlamenta na kojima su zastupnici koji doista postoje, ali nikada nisu davali takve izjave niti sudjelovali na tim sjednicama. Također, već postoji nekoliko videozapisa na kojima su prikazani agenti američke agencije ICE – također stvoreni pomoću umjetne inteligencije.

Stručnjaci upozoravaju da će uskoro umjetna inteligencija moći generirati videozapise bez ikakvih pogrešaka, te da će čak i stručnjacima biti iznimno teško razlikovati ih od stvarnih.

