Uhićena jedna osoba s katamarana! Sumnja se da je odgovoran za sudar s jedrilicom

Splitsko-dalmatinska policija uhitila je jednu osobu zbog sumnje da je odgovorna za sudar katamarana i jedrilice koji se dogodio u nedjelju u Splitskom akvatoriju. U jednoj od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu, poginulo je četvero ljudi s jedrilice koja je nakon sudara potonula. Ozlijeđeno je još četvero putnika. Na katamaranu je bilo 118 putnika i sedam članova posade.

Kako je potvrđeno za 24sata, uhićen je 33-godišnji hrvatski državljanin nad kojim se provodi kriminalističko istraživanje.

"U ovom trenutku provodi se kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim državljaninom Hrvatske koji je uhićen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, ugrožavanje posebnih vrsta prometa iz čl. 225. st. 4. u svezi st. 1. Kaznenog zakona" rekli su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Tragedija se dogodila oko 11.40 sati na moru između Šolte i Brača. Prema dosad utvrđenim informacijama, katamaran je plovio iz Splita prema Hvaru, dok se jedrilica, na kojoj se nalazilo osam čeških državljana, kretala iz smjera Trogira također prema Hvaru.

Potraga za posljednjom nestalom osobom trajala je nekoliko sati. Ronioci su na dubini većoj od 50 metara pronašli olupinu potonule jedrilice, a u njezinoj kabini i tijelo četvrte poginule osobe.

Još se utvrđuju okolnosti nesreće. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu naložilo je provođenje više izvida i dokaznih radnji. Neke osobe podvrgnute su toksikološkom vještačenju.