Uhićen bivši muž žene likvidirane u zagrebačkom Markuševcu!

Uhićen je Andrej B., bivši suprug Andreje K., ubijene 13. lipnja sa svojim partnerom Marijanom, javlja Jutarnji list.

Uhićen je zbog sumnje da je naručio njihovo ubojstvo.

Podsjetimo, ubojstva su se dogodila u petak, 13. lipnja, u mirnoj ulici Črna voda 9a u zagrebačkom Markuševcu. Policija je dojavu o dvostrukom ubojstvu dobila malo iza 19 sati. Izlaskom na teren u garaži su pronađeni ubijeni mladi par, 30-godišnja djevojka i njezin osam godina stariji partner, oboje su imali prostrijelne rane.

U zgradi u gdje su ubijeni, živjeli su kao podstanari.

Zagrebačka policija je 17. lipnja priopćila kako su uhitili dva muškarca osumnjičena za ubojstvo mladog para. U MORH-u su potvrdili da je jedan od uhićenih pripadnik Počasno-zaštitne bojne s Pantovčaka, Matija M. (1996.), a njegov supočinitelj je Fran R. (1994.).

Matija M. se na ispitivanju branio šutnjom, dok je njegov pomagač Fran R. iznio kratku obranu. Porekao je krivnju za pomaganje u dvostrukom ubojstvu.

Ubojica se do lokacije na Markuševcu gdje je planiran zločin dovezao naoružan na Kawasakiju. Ušao je na glavni ulaz u stubište zgrade i sačekao da se Andrea K. i Marijan C. spuste po stepeništu iz stana u garažu, gdje je bio parkiran njihov Audi.

Trebali su otići k bivšem Andreinom suprugu kako bi preuzeli njihovo zajedničko dijete te ga odveli njezinim roditeljima, s obzirom na to da je ona išla na posao u noćnu smjenu u jedan casino.

Kako se navodi, po ulasku u garažu Andrea je sjela na vozačko mjesto, a Marijan pored nje. Ubojica je zatim ušao iz stubišta u garažu, prišao Audiju koji je bio zaključan te iz neposredne blizine ispalio najmanje 15 hitaca prema paru. Oboje su na mjestu preminuli.

Plenković: 'Kako se dogodilo da pripadnik oružanih snaga...'

Premijer Andrej Plenković na presici 17. lipnja govorio je o likvidaciji na Markuševcu. Na pitanje novinara je li bilo sigurnosnih propusta s obzirom na to da je uhićen pripadnik Počasno-zaštitne bojne s Pantovčaka.

"Prije svega, loše je to što se dogodilo – likvidacija dvoje ljudi. Pohvaljujem policiju koja je munjevito otkrila počinitelje, barem one za koje smatra da su počinili zločin. Kako se dogodilo da takva osoba, pripadnik oružanih snaga, bude raspoređena u Počasno-zaštitnu bojnu – to je ozbiljno pitanje koje ćemo morati temeljito analizirati. Kako je moguće da netko spreman na takav zločin prođe sve sigurnosne filtere i dođe u tu poziciju? U svakom slučaju – to nije dobro", rekao je tada Plenković.

Milanović: 'Ljudi žive kompleksne i katkad nevidljive živote'

Predsjednik Zoran Milanović 18. lipnja na pitanje je li tražio i dobio izvještaj o pripadniku Počasno-zaštitne bojne odgovorio je:

"On je jedan od vojnika, koliko sam shvatio, s nižim stupnjem sigurnosnog certifikata, odnosno propusnice, i to je ono što za sada znamo."

Na pitanje je li takva osoba trebala biti u sustavu i je li pitao zapovjednika o njegovom ponašanju, rekao je:

"Koliko ja znam, nije bilo naznaka. Ljudi žive kompleksne i katkad nevidljive živote."

