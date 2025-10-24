Učenik izvadio airsoft pištolj u školi, policija nam otkrila što će biti s maloljetnikom

Nakon što je učenik jedne zagrebačke škole u četvrak izazvao uzbunu jer je u školu donio - prema riječima roditelja plinski pištolj, o slučaju se oglasila i zagrebačka policija.

Podsjetimo, prema riječima roditelja s kojima smo razgovarali, učenik osmog razreda donio je plinski pištolj i izvadio ga pred učenicom petog razreda.

Sve se dogodilo tijekom odmora, potvrdio je za net.hr ravnatelj škole Mario Keča, koji je rekao da nitko nije ozlijeđen te da je škola odmah postupila po protokolu, oduzela pištolj i pozvala policiju, koja je odvela dječaka.

Najavio je i da slijede disciplinske mjere za dječaka.

"Mi smo mu oduzeli plinski pištolj i surađivali smo s policijom, koja ga je preuzela. Svi su učenici sigurni. Osim tog mahanja (pištoljem, op.a.) i neugodnosti, ništa se nije dogodilo. Nitko nije ozlijeđen niti je itko stradao. U petak ćemo razgovarati o izricanju pedagoških mjera. Ići će prijava sukladno protokolu u slučaju nasilja školama", rekao nam je ravnatelj.

Iz zagrebačke policije u petak su nam potvrdili slučaj te dali još neke detalje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oružje D kategorije

"U četvrtak, 23. listopada 2025. u Zagrebu, u prostoru osnovnoškolske ustanove, učenik je iz torbe izvadio airsoft pištolj te ga učinio vidljivim drugim učenicima čime ih je uznemirio. Policijski službenici su provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili da se radi u oružju kategorije D za koje nije potrebna prijava, koje pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice, što u ovom događaju nije bio slučaj", naveli su iz policije.

Dodali su i što će policija poduzeti.

"Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv maloljetnika će biti podnijet optužni prijedlog redovitim putem zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana uz obavijest nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih činjenica, o čemu će izvijestiti nadležna tijela", naveli su iz zagrebačke policije.

Inače, roditelji navode da je sve bio moguće dio TikTok izazova koji djecu potiče da donesu najčudniju tvar u školu i pritom snimaju reakcije svojih prijatelja. Jedna je djevojčica navodno je ranije, prema tvrdnjama roditelja s kojima smo razgovarali, donijela noževe za mikser.

POGLEDAJTE VIDEO Ovo morate pogledati još jednom! S lisicama na rukama, Lučić zapjevao s osmijehom na licu