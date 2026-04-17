U tijeku evakuacija iz zagrebačkog Arena Centra! Oglasili se na mrežama: 'Zbog dojave o mogućoj prijetnji'

U tijeku je evakuacija iz zagrebačkog Arena Centar. Kako doznajemo, još je rano jutro pa je malo ljudi koji stoje ispred trgovačkog centra - većinom zaposlenici, ali se sve zatvara.

Iz zagrebačke policije kratko su nam potvrdili da je postupak u tijeku. Neslužbeno, stigla je dojava o moguće postavljenoj eksplozivnoj napravi.

Foto: Net.hr

Na Facebooku Arena Centra upravo je osvanula sljedeća obavijest:

"Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena Centar je preventivno evakuiran kako bi se nadležnim službama omogućilo provođenje svih potrebnih provjera. Briga za sigurnost posjetitelja i zaposlenika apsolutni je prioritet Arena Centra i u ovakvim situacijama djelujemo brzo i odgovorno. Žao nam je zbog neugodnosti koju su doživjeli svi koji su se zatekli u centru.

Zahvaljujemo svima na razumijevanju i suradnji.

O svim daljnjim informacijama, uključujući ponovno otvaranje centra, pravovremeno ćemo obavještavati putem naših službenih kanala", stoji u objavi.

Uskoro više...