U sudaru kamiona u Karlovcu uništen semafor: Teretom zapeo za konzolu

U sudaru dva teretna vozila koji se dogodio na križanju Ulice Banije i Prilaza Većeslava Holjevca u Karlovcu na vozilima je nastala materijalna šteta, a kako stvari stoje najgore je prošao semafor koji je potpuno uništen.

Kako doznaje KAportal iz Policijske uprave karlovačke, kamion koji je imao visoki teret je zapeo i potrgao semafor iz Prilaza V. Holjevca prema naplatnim kućicama.

Policijski očevid je u tijeku i policija upravlja prometom koji ide usporeno, ali se ipak odvija. Jedan potrgani komad semafora visi pa će se nakon očevida morati prionuti i saniranju tog dijela i popravkom cijele semaforske konzole.

KA Portal dobio je fotografiju od čitateljice.

