KRŠ I LOM /

U sudaru kamiona u Karlovcu uništen semafor: Teretom zapeo za konzolu

U sudaru kamiona u Karlovcu uništen semafor: Teretom zapeo za konzolu
Foto: KAportal

Jedan potrgani komad semafora visi pa će se nakon očevida morati prionuti i saniranju tog dijela i popravkom cijele semaforske konzole

22.4.2026.
13:39
danas.hr
KAportal
U sudaru dva teretna vozila koji se dogodio na križanju Ulice Banije i Prilaza Većeslava Holjevca u Karlovcu na vozilima je nastala materijalna šteta, a kako stvari stoje najgore je prošao semafor koji je potpuno uništen.

Kako doznaje KAportal iz Policijske uprave karlovačke, kamion koji je imao visoki teret je zapeo i potrgao semafor iz Prilaza V. Holjevca prema naplatnim kućicama.

Foto: KAportal

Policijski očevid je u tijeku i policija upravlja prometom koji ide usporeno, ali se ipak odvija. Jedan potrgani komad semafora visi pa će se nakon očevida morati prionuti i saniranju tog dijela i popravkom cijele semaforske konzole.

KA Portal dobio je fotografiju od čitateljice.

SudarPrometna NesrećaKamioniKarlovac
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
