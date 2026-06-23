U Srbiju došao u automobilu zagrebačkih tablica, potpuno ga demolirali: 'Strah me'

Automobil Davida Gruhonjića, sina novinara i profesora Sveučilišta u Novom Sadu Dinka Gruhonjića, oštećen je tijekom vikenda u novosadskom naselju Liman. David je u Novi Sad stigao iz Zagreba kako bi posjetio obitelj, a vozilo sa zagrebačkim registracijama bilo je parkirano u blizini, prenosi Slobodna Dalmacija.

Prema njegovim navodima, na automobilu su razbijena stakla, retrovizori i oštećena limarija. Svjedoci tvrde da su u napadu sudjelovala trojica mlađih muškaraca s fantomkama, što je dodatno pojačalo sumnje da nije riječ o slučajnom vandalizmu, nego o ciljanoj poruci zastrašivanja.

Gruhonjić je izrazio sumnju da je riječ o "nastavku izravnog fizičkog ugrožavanja sigurnosti njegove obitelji", dok je David poručio da "strahuje za život svoje obitelji."

Zaštita obitelji

Novinarske i civilne organizacije u Srbiji i regiji osudile su napad te zatražile brzu reakciju policije i tužiteljstva. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) upozorila je da je incident "izravna posljedica višegodišnje otrovne kampanje, linča i targetiranja." Zaštitu obitelji zatražili su i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Koalicija za slobodu medija, mreža SafeJournalists i druge organizacije.

Nakon incidenta u Limanu je održan skup podrške, a okupljeni novinari, aktivisti i građani zatražili su da institucije hitno pronađu napadače i osiguraju zaštitu obitelji.

Gruhonjić je ranije više puta poručio da se ne osjeća sigurno, ali da se ne namjerava povući iz novinarstva i javnog života.

Val prijetnji

Gruhonjić se posljednjih godina često nalazio na meti provladinih medija i desničarskih krugova, osobito zbog svojih javnih istupa protiv vlasti u Srbiji i podrške studentskim prosvjedima. Opisao ih je kao "početak kraja Vučićeve tiranije" i rekao da "studenti sada drže ispit profesorima i cijelom društvu", jasno stajući na njihovu stranu protiv autoritarnog režima. Režimski tabloidi optuživali su ga da stoji iza radikalizacije prosvjeda i da pokušava politički usmjeravati studente.

Pritisci su se dodatno pojačali 2024. godine, nakon širenja montirane snimke njegova nastupa na festivalu "Rebed" u Dubrovniku. Nakon toga uslijedili su zahtjevi da mu se uruči otkaz na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, prijetnje na društvenim mrežama i novi grafiti na zgradi u kojoj živi. Samo neki od grafita su "Smrade konjušarski", uz kukaste križeve i poruke "Ratko Mladić srpski heroj."

Prema navodima novinarskih organizacija, protiv Gruhonjića su ranije upućivane i izravne prijetnje, uključujući prijeteće poruke poslane na adresu fakulteta. Unatoč ponovljenim incidentima, počinitelji ranijih prijetnji i grafita nisu pronađeni ni kažnjeni.

Iako su pojedini dužnosnici osudili napad, novinarske organizacije upozoravaju da formalne osude nisu dovoljne.