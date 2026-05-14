Kaos tijekom 16-minutne šutnje u Beogradu: Vozač automobilom nasrnuo na okupljene
Šesnaestominutna šutnja održava se u znak sjećanja na 16 poginulih u tragediji na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu
Tijekom održavanja šesnaestominutne šutnje ispred Pravnog fakulteta u Beogradu danas je došlo do incidenta kada je muškarac automobilom pokušao proći kroz raskrižje koje su blokirali studenti i građani.
Prema tvrdnjama studenata, vozač je najprije nasilno pokušao probiti okupljene, zatim fizički nasrnuo na jednog studenta, a potom automobilom udario starijeg muškarca. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke incidenta, ali i reakcije građana nakon dolaska policije, piše Nova.rs.
Građani su bili vidno uznemireni, a atmosfera ispred fakulteta u jednom je trenutku postala potpuno kaotična. Dio okupljenih tražio je hitno privođenje vozača, dok su drugi pokušavali smiriti situaciju. Posebnu pažnju izazvao je trenutak u kojem okupljeni građani viču na policijske službenike, optužujući ih da štite vozača umjesto da ga odmah privedu.
"Ovo je pokušaj ubistva! Jel znate Krivični zakon? Jel znate kako se postupa? Jel znate Zakon o policiji! Ne čuvajte vozilo! Stavite mu lisice na ruke! Sram te bilo!", uzvikuju građani.
Podsjetimo, šesnaestominutna šutnja održava se u znak sjećanja na 16 poginulih u tragediji na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, gdje se 1. studenoga pretprošle godine urušila nadstrešnica na ulazu u kolodvor. Nesreća je izazvala val prosvjeda i studentskih blokada diljem Srbije, a sudionici prosvjeda tvrde da su za tragediju odgovorni korupcija, propusti institucija i loše izvedeni radovi.