Kaos tijekom 16-minutne šutnje u Beogradu: Vozač automobilom nasrnuo na okupljene

Tijekom održavanja šesnaestominutne šutnje ispred Pravnog fakulteta u Beogradu danas je došlo do incidenta kada je muškarac automobilom pokušao proći kroz raskrižje koje su blokirali studenti i građani.

Prema tvrdnjama studenata, vozač je najprije nasilno pokušao probiti okupljene, zatim fizički nasrnuo na jednog studenta, a potom automobilom udario starijeg muškarca. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke incidenta, ali i reakcije građana nakon dolaska policije, piše Nova.rs.

🚨Током 16 минута тишине је дошло до инцидента у којем је возач аутомобила регистарских таблица BG1070SV најпре ошамарио једног студента, а потом колима ударио човека старог скоро 90 година који је стајао на раскрсници током одавања поште. pic.twitter.com/CeENvkdvJP — Правни у блокади (@blokadapravni) May 14, 2026

Građani su bili vidno uznemireni, a atmosfera ispred fakulteta u jednom je trenutku postala potpuno kaotična. Dio okupljenih tražio je hitno privođenje vozača, dok su drugi pokušavali smiriti situaciju. Posebnu pažnju izazvao je trenutak u kojem okupljeni građani viču na policijske službenike, optužujući ih da štite vozača umjesto da ga odmah privedu.

Pre početka 16-minutne tišine kod Pravnog fakulteta, bahati vozač je uleteo u studente i građane. Prvo je pesnicom udario studenta, a zatim se u zaleteo u rikverc i oborio čoveka od devedesetak godina. pic.twitter.com/xTbxFUntJM — #dasenelazemo (@istinomer) May 14, 2026

"Ovo je pokušaj ubistva! Jel znate Krivični zakon? Jel znate kako se postupa? Jel znate Zakon o policiji! Ne čuvajte vozilo! Stavite mu lisice na ruke! Sram te bilo!", uzvikuju građani.

Podsjetimo, šesnaestominutna šutnja održava se u znak sjećanja na 16 poginulih u tragediji na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, gdje se 1. studenoga pretprošle godine urušila nadstrešnica na ulazu u kolodvor. Nesreća je izazvala val prosvjeda i studentskih blokada diljem Srbije, a sudionici prosvjeda tvrde da su za tragediju odgovorni korupcija, propusti institucija i loše izvedeni radovi.