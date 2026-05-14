FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POGLEDAJTE SNIMKU /

Kaos tijekom 16-minutne šutnje u Beogradu: Vozač automobilom nasrnuo na okupljene

Kaos tijekom 16-minutne šutnje u Beogradu: Vozač automobilom nasrnuo na okupljene
×
Foto: Screenshot 'x'/blokadapravni

Šesnaestominutna šutnja održava se u znak sjećanja na 16 poginulih u tragediji na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu

14.5.2026.
16:01
Andrea Vlašić
Screenshot 'x'/blokadapravni
VOYO logo
VOYO logo

Tijekom održavanja šesnaestominutne šutnje ispred Pravnog fakulteta u Beogradu danas je došlo do incidenta kada je muškarac automobilom pokušao proći kroz raskrižje koje su blokirali studenti i građani.

Prema tvrdnjama studenata, vozač je najprije nasilno pokušao probiti okupljene, zatim fizički nasrnuo na jednog studenta, a potom automobilom udario starijeg muškarca. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke incidenta, ali i reakcije građana nakon dolaska policije, piše Nova.rs.

Građani su bili vidno uznemireni, a atmosfera ispred fakulteta u jednom je trenutku postala potpuno kaotična. Dio okupljenih tražio je hitno privođenje vozača, dok su drugi pokušavali smiriti situaciju. Posebnu pažnju izazvao je trenutak u kojem okupljeni građani viču na policijske službenike, optužujući ih da štite vozača umjesto da ga odmah privedu.

"Ovo je pokušaj ubistva! Jel znate Krivični zakon? Jel znate kako se postupa? Jel znate Zakon o policiji! Ne čuvajte vozilo! Stavite mu lisice na ruke! Sram te bilo!", uzvikuju građani.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CRTA (@crta.rs)

Podsjetimo, šesnaestominutna šutnja održava se u znak sjećanja na 16 poginulih u tragediji na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, gdje se 1. studenoga pretprošle godine urušila nadstrešnica na ulazu u kolodvor. Nesreća je izazvala val prosvjeda i studentskih blokada diljem Srbije, a sudionici prosvjeda tvrde da su za tragediju odgovorni korupcija, propusti institucija i loše izvedeni radovi.

BeogradProsvjedIncidentMinuta šutnjeNadstresnicaNovi Sad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike