Prvi put izvedena operacija aneurizme aorte minimalno invazivnom metodom u Bjelovaru

U Općoj bolnici Dr. Anđelko Višić u Bjelovaru u četvrtak je prvi put izvedena operacija aneurizme abdominalne aorte minimalno invazivnom EVAR metodom, koja se dosad izvodila u velikim kliničkim centrima, čime je postala prva opća bolnica u Hrvatskoj u kojoj je takav zahvat izveden.

Operaciju su izveli bjelovarski vaskularni kirurzi Damir Koprek i Marko Mladić, uz stručnu podršku kolega iz KBC-a Osijek, docenta Tomislava Ištvanića i Vedrana Farkaša.

Riječ je o zahvatu koji se dosad u Hrvatskoj izvodio isključivo u velikim kliničkim centrima, a uspjeh bjelovarskog tima mogao bi poslužiti kao model i drugim općim bolnicama u Hrvatskoj koje nemaju sve subspecijaliste, ali žele unaprijediti razinu skrbi za svoje pacijente.

Pacijent, 70-godišnjak s bjelovarskog područja, operiran je zbog aneurizme abdominalne aorte promjera oko šest centimetara, stanja koje u početku često nema simptome, ali ako se ne liječi, može završiti puknućem krvne žile i smrtonosnim krvarenjem.

Zahvat je prošao bez komplikacija, a pacijent nakon operacije nije morao u jedinicu intenzivnog liječenja nego je premješten na odjel.

"Zahvat je prošao izvrsno, bez nepredviđenih komplikacija. Umjesto velikog otvorenog operativnog zahvata, pacijent je liječen minimalno invazivnom metodom, što znači brži, lakši i za bolesnika znatno podnošljiviji oporavak", rekao je Koprek.

Kakva je to metoda?

EVAR je metoda kojom se kroz male rezove u preponama, pod kontrolom rendgena, do mjesta proširenja aorte uvodi stent-graft, metalna cjevčica obložena materijalom koja se postavlja unutar žile, preusmjerava krvotok i sprječava pucanje aneurizme.

Ištvanić je pojasnio da su bjelovarski liječnici posljednjih godinu i pol dana prošli intenzivnu edukaciju iz endovaskularnih zahvata te da su operaciju izveli samostalno, uz savjetovanje osječkih kolega oko tehničkih detalja.

"Ova metoda posebno je važna za pacijente kod kojih bi klasična otvorena operacija bila rizičnija. U odnosu na otvoreno kirurško liječenje, EVAR donosi znatno kraći boravak u bolnici i brži povratak svakodnevnom životu", istaknuo je Ištvanić.

Bjelovarski tim tek je drugi tim vaskularnih kirurga u Hrvatskoj, nakon osječkog, koji je ovakav zahvat izveo bez interventnih radiologa i kardiologa. To je posebno značajno jer mnoge manje bolnice u Hrvatskoj nemaju te subspecijaliste, a bjelovarski primjer pokazuje da je uz sustavnu edukaciju i podršku većeg centra moguće uvesti složene zahvate i u manjim sredinama.

"Cilj našeg tima je pacijentima pružiti što šire mogućnosti liječenja u vlastitoj bolnici, bez dugog čekanja i slanja u udaljene ustanove", rekao je Mladić, dodavši da su pacijenti dosad za ovakve zahvate morali putovati u Zagreb ili Osijek, što je nerijetko značilo gubitak dragocjenog vremena.

Ravnateljica bolnice Sanela Grbaš Bratković istaknula je da je uspjeh rezultat suradnje s KBC-om Osijek koja traje više od godinu dana, kroz odlaske bjelovarskih liječnika u Osijek i dolaske osječkih stručnjaka u Bjelovar. "Izuzetno sam ponosna na naš tim i zahvalna kolegama iz Osijeka koji su nesebično dijelili znanje i pratili nas kroz edukaciju", poručila je Grbaš Bratković.

