U 39. GODINI ŽIVOTA /

Iznenada preminula poznata riječka političarka Ivona Milinović

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Milinović je bila majka dvojice dječaka

17.4.2026.
11:55
danas.hr
Nel Pavletic/PIXSELL
U Rijeci je noćas u 39. godini života iznenada preminula bivša vijećnica Grada Rijeke Ivona Milinović. Informacija je objavljena na Facebook grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je i portal Hrvatski glasnik s kojim je surađivala. Milinović je bila majka dvojice dječaka. 

Ivona Milinović rođena je u Rijeci 28. srpnja 1987. godine. Političku karijeru započela je kao članica Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), u čijim je redovima izabrana za gradsku vijećnicu u Rijeci. Obnašala je i dužnost predsjednice Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća. Prije sedam godina napustila je HDZ i nastavila djelovati kao nezavisna vijećnica.

Prije lokalne politike radila je u europskim institucijama u Bruxellesu te kao asistentica zastupnika u Europskom parlamentu Davora Ive Stiera.

SmrtIvona MilinovićRijekaPolitika
