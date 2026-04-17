Iznenada preminula poznata riječka političarka Ivona Milinović

U Rijeci je noćas u 39. godini života iznenada preminula bivša vijećnica Grada Rijeke Ivona Milinović. Informacija je objavljena na Facebook grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je i portal Hrvatski glasnik s kojim je surađivala. Milinović je bila majka dvojice dječaka.

Ivona Milinović rođena je u Rijeci 28. srpnja 1987. godine. Političku karijeru započela je kao članica Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), u čijim je redovima izabrana za gradsku vijećnicu u Rijeci. Obnašala je i dužnost predsjednice Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća. Prije sedam godina napustila je HDZ i nastavila djelovati kao nezavisna vijećnica.

Prije lokalne politike radila je u europskim institucijama u Bruxellesu te kao asistentica zastupnika u Europskom parlamentu Davora Ive Stiera.