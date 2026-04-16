U Zagrebu nestao Tvrtko (39): Traje velika potraga za njim, na terenu vatrogasci, HGSS, policija

Prije dva dana u Zagrebu je nestao 39-godišnji Tvrtko Leović. Rođen je 1987., hrvatski državljanin s prebivalištem u Slavonskom Brodu i boravištem u Zagrebu.

Na stranici Nestali.hr navodi se da je nestao 14. travnja, nakon što se udaljio s adrese na Velikogoričkoj cesti.

Visok je oko 180 cm, smeđe kose i plavih očiju, jače tjelesne građe, ovalnog lica, sa srednje izraženim nosom i ušima. U trenutku nestanka bio je odjeven u donji dio trenirke bež boje. Nestanak vodi Policijska uprava zagrebačka.

Vatrogasci DVD-a Bukovac u srijedu su nakon dojave tragali za nestalim na području Medvednice.

Na teren su upućena dva vozila i šest vatrogasaca, a u akciju je uključen i dron kako bi se što učinkovitije pretražio zahtjevan teren. Jučerašnja potraga za nestalom osobom na području Medvednice završena je u 22 sata, nažalost bez pronalaska tražene osobe.

"Pretraživano je područje oko planinarskog doma Runolist, Leustekove i Bikčevićeve staze. Tijekom pretrage pronađeni su određeni detalji koji bi mogli biti povezani s nestalom osobom, no za sada nije potvrđeno da pripadaju traženoj osobi", piše DVD Bukovac. Policija i HGSS su uključeni u potragu, a obitelj i prijateljji Tvrtka mole i pomoć sugrađana.