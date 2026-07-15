ZET najavio velike promjene za vikend: Četiri tramvajske linije prometovat će drugačije

Tramvajske linije 4, 5, 14 i 17 prometovat će djelomično izmijenjenim trasama od petka, 17. srpnja u 20 sati do jutarnjeg izlaska tramvaja u ponedjeljak, 20. srpnja, jer se privremeno za tramvajski promet otvara južni kolosijek u Ulici grada Vukovara, priopćio je u srijedu ZET.

Linija 4 prometovat će na relaciji Savski most - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Branimirova - Draškovićeva - Vlaška - Dubec, dok će u smjeru Savskog mosta voziti redovnom trasom.

Linija 5 prometovat će na relaciji Prečko - Savski most.

Linija 14 vozit će na relaciji Zapruđe - Jadranski most - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Glavni kolodvor - Vodnikova - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Draškovićeva - Mihaljevac, a u smjeru Zapruđa prometovat će redovnom trasom.

Linija 17 prometovat će na relaciji Prečko - Savska - Ulica grada Vukovarska - Držićeva - Branimirova - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma, dok će u povratku voziti trasom Trg žrtava fašizma - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Prečko.

Zbog radova na drugom dijelu raskrižja, bez tramvajskog prometa bit će Savska cesta, u smjeru Trga bana Jelačića, na dijelu od Ulice grada Vukovara do Tratinske (Cibona), istaknuli su iz ZET-a.

Tramvajsko stajalište Zagrepčanka, koje se nalazi u zoni radova, neće biti u funkciji.

Iz ZET-a korisnike mole za razumijevanje.