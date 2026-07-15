FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOLE ZA RAZUMIJEVANJE /

ZET najavio velike promjene za vikend: Četiri tramvajske linije prometovat će drugačije

ZET najavio velike promjene za vikend: Četiri tramvajske linije prometovat će drugačije
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija

Tramvajsko stajalište Zagrepčanka, koje se nalazi u zoni radova, neće biti u funkciji

15.7.2026.
18:02
Hina
Sanjin Strukic/PIXSELL/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Tramvajske linije 4, 5, 14 i 17 prometovat će djelomično izmijenjenim trasama od petka, 17. srpnja u 20 sati do jutarnjeg izlaska tramvaja u ponedjeljak, 20. srpnja, jer se privremeno za tramvajski promet otvara južni kolosijek u Ulici grada Vukovara, priopćio je u srijedu ZET.

Linija 4 prometovat će na relaciji Savski most - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Branimirova - Draškovićeva - Vlaška - Dubec, dok će u smjeru Savskog mosta voziti redovnom trasom.

Linija 5 prometovat će na relaciji Prečko - Savski most.

Linija 14 vozit će na relaciji Zapruđe - Jadranski most - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Glavni kolodvor - Vodnikova - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Draškovićeva - Mihaljevac, a u smjeru Zapruđa prometovat će redovnom trasom.

Linija 17 prometovat će na relaciji Prečko - Savska - Ulica grada Vukovarska - Držićeva - Branimirova - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma, dok će u povratku voziti trasom Trg žrtava fašizma - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Prečko.

Zbog radova na drugom dijelu raskrižja, bez tramvajskog prometa bit će Savska cesta, u smjeru Trga bana Jelačića, na dijelu od Ulice grada Vukovara do Tratinske (Cibona), istaknuli su iz ZET-a. 

Tramvajsko stajalište Zagrepčanka, koje se nalazi u zoni radova, neće biti u funkciji.

Iz ZET-a korisnike mole za razumijevanje.

ZetTramvajTramvajski PrometIzmjene U Prometu
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike