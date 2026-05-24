STIŽU FOTOGRAFIJE /

Tramvaj udario u policijski automobil u Zagrebu pa izletio s tračnica: Ljudi su vrištali

Tramvaj udario u policijski automobil u Zagrebu pa izletio s tračnica: Ljudi su vrištali
Foto: Net.hr

Policija je potvrdila nesreću

24.5.2026.
13:54
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
Na Horvaćanskoj ulici u Zagrebu u nedjelju su se sudarili tramvaj i policijski auto. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da se nesreća dogodila u 13.10 sati. 

Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih. 

Kako donose 24sata, ljudi su navodno vrištali. 

Foto: Privatni album/Damir Kasanović

Društvenim mrežama dijeli se slika s mjesta nesreće. Čitatelj nam je podijelio fotografiju na kojoj se vide i tramvaj koji su sudjelovali u nesreći. 

SudarTramvajHorvaćanska
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
