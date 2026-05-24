Tramvaj udario u policijski automobil u Zagrebu pa izletio s tračnica: Ljudi su vrištali

Na Horvaćanskoj ulici u Zagrebu u nedjelju su se sudarili tramvaj i policijski auto. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da se nesreća dogodila u 13.10 sati.

Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih.

Kako donose 24sata, ljudi su navodno vrištali.

Foto: Privatni album/Damir Kasanović

Društvenim mrežama dijeli se slika s mjesta nesreće. Čitatelj nam je podijelio fotografiju na kojoj se vide i tramvaj koji su sudjelovali u nesreći.