Tomašević komentirao Mostovu peticiju protiv zdravstvenog odgoja: 'Nevjerojatno mi je...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u četvrtak kako apsolutno podržava ukidanje poreza na mirovine unatoč tome što će to smanjiti prihode Grada Zagreba i drugih jedinica lokalne samouprave, no to će bar malo olakšati život umirovljenika.

"Jasno je da će to biti na štetu prihoda gradova, međutim moram reći da apsolutno se slažem s time i apsolutno to podržavam", istaknuo je Tomašević na konferenciji za novinare.

Kazao je i da nije točna cifra koja se pojavila u medijima od 20-ak milijuna eura koliko bi bio smanjen prihod Grada Zagreba, jer po njihovim izračunima radi se barem o tri puta većem iznosu i to za ovu godinu. Ukoliko će to stupiti sljedeće godine ili 2027., to će biti znatno više.

Napadi i prije kurikuluma

Na pitanje novinara komentirao je Mostovu peticiju protiv uvođenja zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole, jer tvrde da je bez dovoljno konzultacija i jasnih smjernica te da se pokušava uvesti program za koji smatraju da je pretjerana seksualizacija i ideološka priča.

Nevjerojatno mu je, kaže, da se bez i da se uopće krenulo u izradu kurikuluma već krenulo u napade.

Rekao je da je u njihovom izbornom programu za ove lokalne izbore bilo uvođenje zdravstvenog odgoja.

"Znači na transparentan način, prema svim akterima, prema svim biračima. I u tom smislu osnovali smo stručno povjerenstvo koje će se baviti izradom programa za izvannastavnu aktivnost zdravstvenog odgoja. Kada to povjerenstvo završi s radom prezentirati ćemo javno cijeli kurikulum. Nakon toga će, budući da se radi o neobvezujućoj izvannastavnoj aktivnosti, roditelji odabrati žele li da njihova djeca idu na tu izvannastavnu aktivnost ili ne", objasnio je.

Nada se da će zdravstveni odgoj biti uveden u zagrebačke škole u školskoj godini 2026./2027., ali moguće da će biti i kasnije ovisno o cijelom procesu.

Dolenec komentirala vršnjačko nasilje

Gradonačelnik je na pitanje ima li poruku za roditelje koji najavljuju prosvjede u subotu ispred Gradske uprave, rekao da sve što je odgovorio na prijašnje pitanje stoji i sada te napomenuo da i škole, a ne samo roditelji, moraju odabrati tu izvannastavnu aktivnost.

Istim odgovorom komentirao je i reakciju Kaptola oko uvođenja zdravstvenog odgoja.

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec komentirala je najnoviji slučaj vršnjaškog nasilja ispred jedne srednje škole. Rekla je da je na sreću sve snimljeno video nadzorom i policija će ga procesuirati.

Poručila je kako je zabrinjavajući trend vršnjačkog nasilja, te da se radi o trendu koji nas kao društvo mora zabrinuti.

Istaknula je da su u Gradu napravili jako velike napore u protekloj godini prije svega da školama povećaju objektivnu sigurnost i osjećaj sigurnosti te su samo u ovoj godini uložili preko pet milijuna eura u sigurnost, a jedna od njih je i video nadzor. Najavila je kako će i dalje ulagati da bi škole i školska dvorišta učinili sto posto sigurnima, ali to nije dovoljno jer je to fenomen na koji se mora odgovoriti efikasnije od strane policije i drugih nadležnih poput zavoda za socijalnu skrb.

POGLEDAJTE VIDEO: I Klara je protiv Tomaševićevog GUP-a: 'Ja sam protiv jer ostajem bez obiteljskog doma'