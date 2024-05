Na današnji dan prije 54 godine, došlo je do jedne od najvećih zrakoplovnih nesreća u Hrvatskoj. Nedjelja, 23. svibnja 1971. godine u 19.45, srušio se zrakoplov na pistu Zračne luke Rijeka kod Omišlja na Krku.

U zrakoplovu Tupoljev 134 poginulo je 78 putnika. Nesreću su preživjela četiri člana posade te jedan putnik. Zrakoplov beogradskog Aviogenexa poletio je iz Londona. Preživjeli putnik, Ranko Sarajčić rekao je da je let protekao mirno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nad Kvarnerom je tad bilo nevrijeme s jakom kišom i jugom. Pri slijetanju, jureći brzinom od 260 kilometara na sat, zrakoplov je udario krilom o pistu. Deset minuta nakon toga krilo se otrgnulo i zapalilo. Putnici su bili izloženi vatri, a sam uzrok smrti putnika bilo je trovanje ugljičnim dioksidom te izgaranje tijela.

"Što me to zanosi u stranu? Što me to zanosi…?", bile su to posljednje dramatične riječi 43-godišnjeg Miloša Markičevića, pilota putničkoga zrakoplova TU-134 koji je slijetao u Zračnu luku Rijeka na otoku Krku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novinar Đorđe Ličina u knjizi “Hrvatska: 100 katastrofa u 100 godina” prenosi riječi kopilota Stevana Mandića: "Brisači su jedva uspijevali ukloniti zavjesu kiše sa stakala pilotske kabine. Bilo je to na oko 200 metara visine. Poletjeli smo naviše i počeli se okretati na desnu stranu. Odmah zatim osjetio sam udarac…"

Preživjeli putnik se uspio provući kroz rupu u teretnom prostoru u stražnjem dijelu aviona. Za knjigu "Hrvatska: 100 katastrofa u 100 godina", opisao je taj stravičan događaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Bureau of aircraft accidents archives

"Let je protekao bez problema, sve do samog spuštanja na Krku. U isti tren kad smo dodirnuli tlo, osjetio sam snažan udar i okretanje aviona na krov. Dok je avion klizio po pisti, mi smo ostali u visećem položaju, jer smo bili vezani pojasevima, svi osim jednoga putnika kojega sam vidio kako puzi po krovu, koji je sada bio pod.

U taj čas sam čuo nekoliko Engleza kako viču da ne stvaramo paniku i da svi ostanemo na svojim mjestima. Požar je već buknuo. Ja sam sjedio u stražnjem dijelu aviona. Dim me počeo gušiti, pa sam odvezao pojas i tako se oslobodio visećeg položaja. Dolje, pri dnu, bilo je čistijeg zraka, a ja sam ga tako želio udahnuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Već tada sam bio primijetio otvor koji je nastao nakon što je avionu otpao rep. Međutim, otuda je kuljao gusti dim, a potom i plamen, pa sam pokušao otvoriti desna i lijeva vrata na trupu. Nije mi uspjelo. Okrenuo sam se i potrčao prema mjestu gdje sam ranije vidio otvor. Tamo je dim bio sve gušći, teško sam disao, ali sam ipak krajnjim naporom doteturao tog izlaza, iskočio kroz njega i tako se spasio", ispričao je Ranko Sarjačić.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Avioni su sigurniji od auta': Hrvatski pilot otkrio što je zračni džep i kako se ponašati tijekom turbulencija