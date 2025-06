Tko je pokopao projekt za djecu od 57 milijuna eura? 'Ovime se bavi i EPPO'

U prvom krugu lokalnih izbora u Zagrebu, Ivica Lovrić otvorio je temu projekta Dječje bolnice Srebrnjak, odnosno Translacijskog centra za koji je se dobio novac EU i koji je odavno trebao biti izgrađen, useljen i u punom pogonu.

No šest godina otkako se novac dobio od EU od projekta se nije dogodilo ništa, kraj bolnice je samo golema rupa iskopana za temelje, no radovi su odavno stali. Lovrić je rekao da još uvijek aktualna gradska vlast s Tomislavom Tomaševićem nije predala uredna dokumentacija kojom bi se omogućilo da se projekt nastavi.

Odgovorili su da je projekt započeo u srpnju 2019. i da je trebao biti završen do ožujka 2022. Realizirano je bilo samo 0,01 posto projekta, odnosno na svega 18.025,91 eura te su naveli da su se "izgubile dvije godine" te da je postalo nemoguće završiti projekt u roku. Ponovili su da bi na teret gradskog proračuna palo gotovo 60 milijuna eura da se on nije dovršio u rokovima.

Ali su dodali i da su projektu "dali šansu" i još 2022. kada je Grad podržao bolnicu Srebrnjak. Naime, tada su podržali zahtjev za faziranjem, to je način da se EU projekt dovrši u novoj EU financijskoj perspektivi 2021-2027. ako se nije završio u prethodnom financijskom razdoblju. No ni aplikacija i dokumentacija za faziranjem nije prošla, a već utrošenih 1,1 milijun eura vraćen je EU.

Na njihove tvrdnje reagirao je dr. Boro Nogalo, bivši ravnatelj Srebrnjaka koji tvrdi da iz Grada ne govore istinu.

U velikom intervjuu za Danas. hr iznio je ozbiljne tvrdnje o tome što se događa s projektom i da još traju izvidi oko navodnih nezakonitosti.

Što se događa s projektom Srebrnjak, odnosno s Dječjim centrom za translacijsku medicinu u bolnici Srebrnjak - kakvo mu je službeno ime?

Tomislav Tomašević širi nekoliko neistina koje imaju pozadinu - bilo da su to privatni interesi poduzetnika ili je to akademska zajednica koja stoji iza opstrukcije Srebrnjaka. Mi moramo znati da u Gradu Zagrebu nema više puno građevinskih lokacija određene kvalitete kao što je to Srebrnjak. I tu postoje svakakvi interesi za lokacijom bolnice. Bolnica ima i vlasništvo nad Brestovcem, nekadašnjim sanatorijem na Medvednici, te i tu postoje interesi. Tomašević širi neistinu zbog interesnih skupina koje su ga dovele na vlast u korist interesnih lobija. Ne postoji drugo racionalno objašnjenje svih blokada opstrukcija i rasturanja nekada uspješne dječje bolnice.

Uporni ste s tvrdnjama da se šire neistine. O čemu govorite?

Najveća od mnogih besramnih neistina je da je projekt propao. Nije istina. Projekt se može aktivirati kroz novo projektno razdoblje, koje traje do 2027., odnosno uz produžetak do 2030. godine.

Može se podnijeti ispravna prijava za faziranje projekta i može se povući novac od gotovo 60 milijuna eura za projekt iz sadašnjeg financijskog razdoblja EU. Podsjećam javnost, Ugovor o projektu potpisale su Dječja bolnica Srebrnjak i Europska unija preko Ministarstva znanosti. Neka netko u Gradu ili Ministarstvu pokaže dokument ili odluku da je Europska unija, koja daje novac odustala ili donijela odluku da je projekt propao!

Ugovor mogu raskinuti samo dvije strane potpisnice – bolnica i Grad ili Ministarstvo znanosti i Europska unija. Pozivam - pokažite dokument tko je odustao od dječje bolnice Srebrnjak i da je projekt propao!

Tvrdite da EU nije odustala, je li onda netko s hrvatske strane odustao ali neće to naglas reći?

Europska unija je upravo omogućila da se kroz ovo novo projektno razdoblje dovrše svi Hrvatski projekti koji zbog bilo kakvih razloga nisu dovršeni u ugovorenom roku u prošlom projektnom razdoblju. To važi i za Dječju bolnicu Srebrnjak. Nigdje ne stoji da EU uvjetuje da se projekt do sad morao napraviti do određene razine pa da ga neće podržati zato što se "malo realiziralo" ili spomenutih 0,01 posto. To je besramna laž.

Znate što treba napraviti? Treba samo ispravno popuniti dokumentaciju kojom se traži faziranje projekta, prebacivanje u ovo projektno razdoblje. Jednostavno - formular treba normalno i ispravno popuniti i projekt će ići dalje. Ali to uprava bolnice uz asistiranje gradske administracije ne zna ili ne želi.

Ranije ste u medijima istupali da se jedino Srebrnjaku u Hrvatskoj nije odobrilo famozno faziranje, odnosno nastavak projekta u novom financijskom razdoblju EU do 2030.?

Tako je. Bilo je prijavljeno 40 projekata iz Hrvatske za faziranje, među njima i drugi znanstveni projekti, na primjer projekt Instituta Ruđera Bošković u kojem je realizacija projekta također bila oko pet posto. Jedino se za Dječju bolnicu Srebrnjak nije ispravno popunila aplikacija za faziranje. To je moguće ispraviti,nije kasno ako se želi i zna, ali upravu bolnice i Tomaševića nije briga.

Pitam ih sve bez odgovora – tko je odgovoran i tko nije revidirao i dopunio prijavu, aplikaciju za faziranje projekta Srebrnjak onako kako je tražilo Ministarstvo znanosti? Kako to da nitko ne odgovara?

Kako nema rasprave na Upravnom vijeću bolnice ili u Oboru za zdravstvo Grada Zagreba?

Tko je popunjavao prijavu za faziranje projekta koja je odbijena?

Dr. Duška Markov Glavaš, ravnateljica Dječje bolnice Srebrnjak - žena koja nikad nije radila u ozbiljnim europskim projektima, koja nije sudjelovala i stvarala ovaj projekt, i koja nije pedijatar. Translacijski centar Dječje bolnice Srebrnjak je pedijatrijski projekt, a bolnica je Hrvatski i europski referentni centar za alergologiju u pedijatriji, Klinika za pedijatriju i zamislite - u Upravi

bolnice nema nijednog pedijatra. Naravno radi se o odluci Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak uz podršku gradske administracije i sad se čudimo da ne znaju niti popuniti prijavu.

Dodao bih i najsmješniju izjavu - Tomašević i Grad krive Bandića te da su razmirice mene i njega kumovale da Srebrnjak propadne. Ali Bandić je umro 2021. godine. Sve što se događalo oko upropaštavanja ovog projekta dogodilo se nakon njegove smrti. Tomaševićeva administracija nije napravila ništa. Oni koji su četiri godine vladali, zabranili su da se radi na projektu. Bizarna je neistina da je za sve kriv Bandić i naša svađa.

Doveli su upravu bolnice koja nema pojma o suštini projekta,koja nije stvarala ovaj veliki i komplicirani projekt, u njoj danas više nema autora projekta ni pedijatara. Svi su rastjerani ili imaju opomene pred otkaz. Zastrašivanje je veliko te nitko osim mene se ne usuđuje govoriti. Bolnica se rastura i u stručnom i znanstvenom i upravljačkom području.

Pogledajte i zadnje istraživanje i anketu Hrvatske liječničke komore o kvaliteti i zadovoljstvu bolničkim uslugama - nekad je Srebrnjak u tim anketa bio na vrhu i baš zato što smo bili izvrni, bili smo na vrhu, jedan je to od razloga zašto smo dobili gotovo 60 milijuna eura za projekt koji je tada bio najveći EU projekt u državi.

Sada smo po istraživanju Hrvatske liječničke komore dotaknuli dno.

Neistina je i što je Tomašević rekao da se projekt malo realiziralo jer nema uvjeta za faziranje. Upravo su Tomašević i Uprava bolnice razlog male realizacije jer su zabranili su da se radi na natječajima za gradnju i opremanje projekta, iako smo imali kompletne podloge. Oni su maknuli autore projekta!

Najsmješnije i najžalosnije je da su vratili oko 1,1 milijun eura iz projekta jer se trošilo neopravdano i nezakonito. Pa kad se troši nezakonito mora se novac vratiti! Ali koga briga, nitko ne odgovara za nanošenje velike financijske štete Gradu Zagrebu koji to plaća iz proračuna, odnosno nas poreznih naivaca.

I nije istina što govori da bi Grad trebao iz proračuna vratiti svih gotovo 60 milijuna eura ako se projekt ne bi dovršio. Moj odgovor Tomaševiću i poruka su – ako znaš procedure EU projekta, ako se držiš EU direktiva o raspisivanju natječaja, ako znaš aplicirati dokumentaciju za faziranje, ako radiš po zakonu i pravilima, ako imaš stručne ljude u nabavi - onda ne trebaš ništa vraćati.

Najsmješnije je objašnjenje Tomaševića da vraćanjem nezakonito potrošenog novca od oko 1,1mil eura spašava gradski proračun od povrata svih 60 mil. eura. To su demagogija i pila naopako.

Gdje su sada svi ti silni milijuni koje je EU dala za bolnicu? Stoje li oni na nekom računu kod nas?

Podsjetit ću - Europska unija nije s nama raskinula ugovor. Novac čeka i on nije virtualan - kao što Tomašević zna izjaviti -on je deponiran ugovorom u Ministarstvu znanosti. Samo je pitanje dobre volje. Treba popuniti formulare za faziranje i raditi po zakonu.

Često spominjete da postoje kaznene prijave za Srebrnjak, jesu li DORH i USKOK u Srebrnjaku i bave li se njime?

Koliko ja znam istražna se tijela bave Srebrnjakom. Ima puno toga za istragu, znam da ima puno svjedoka i da su ispitani. Time se bave Hrvatske institucije i EPPO. Ovdje se ne radi samo o sumnji na teška koruptivna djela i amo o novcu, nego treba stati na kraj nepravdi, nemoralu, nečovječnosti prema bolesnoj djeci.

Podsjetite - što se s projektom trebalo dobiti?

Dobili bismo najveći istraživački centar za djecu u ovom dijelu Europe vezan uz pedijatriju – radi se o konceptu tzv. Translacije, odnosno povezivanja bazične i kliničke znanosti u području imunologije i alergologije. Podsjetit ću da istraživanja u pedijatrijskoj dobi rezultiraju u konačnici zdravom nacijom. To su ozbiljni procesi s etičkim izazovima, ali ako ih ne radimo, radimo na štetu djece. To smo htjeli riješiti – dati ono što Europa treba.

Govorite često da dijete nije mali čovjek. Što mislite pod time?

Istraživanje u pedijatriji i znanstvena dostignuća u pedijatrijskom periodu kasnije proizvode zdravu naciju. Ono što niti jedna država, ni jedna bolnica, i nitko ne želi — to su vrlo ozbiljni istraživački procesi vezani za djecu i tu su vrlo ozbiljni etički problemi.

Zato svi izbjegavaju bilo kakva istraživanja vezana uz primjenu dijagnostičkih i terapijskih postupaka na djeci. A mi smo upravo radili obratno jer kada ne radimo ta istraživanja, kada im damo lijekove bez istraživanja ili neke procedure, radimo na štetu djeteta. I to je ono što smo mi htjeli riješiti, i to je ono što Europa treba, a posebno u području imunologije i alergologije koji su dosegli epidemijske razmjere.

Nije dijete mali čovjek pa da veliku tabletu prepolovite i date mu. Djeca trebaju drugačiji pristup, da se kroz klinička znanstvena istraživanja dođe do "najučinkovitije doze nekog lijeka" koja tom bolesnom djetetu najviše koristi i najmanje šteti.

Koji su to zdravstveni problemi djece kojima se Srebrnjak mogao baviti?

Srebrnjak je Klinika za pedijatriju — Hrvatski i Europski referentni centar za alergije. Ti certifikati su rezultat znanstvenog i stručnog rada mnogih znanstvenika DB Srebrnjak, ali sada ti certifikati ne postoje ili su pred ukidanjem. Bili smo referentni centar, centar izvrsnosti, s velikom znanstvenom produkcijom, na prvim mjestima u svim anketama.

Imamo jako puno međunarodnih projekata, publikacija i zato smo i dobili EU novac. Nismo ga dobili zato što imamo neku dobru ideju, nego jer imamo reference, iza sebe minuli rad, ekspertizu, suradnju s mnogim europskim centrima. To su prepoznali EU eksperti, ali ne i Tomašević i naša akademska "elita".

Dobili smo novac za područja jer logika stvari kaže da su epidemije današnjice imunologija i autoimune te alergijske bolesti.

Treba istražiti patofiziološke procese u pedijatrijskom periodu. Zato je Europska unija dala nama novac da damo odgovore na pitanja kuda ide posebno alergologija, a i imunologija, potom su tu i problemi s lijekovima, cjepivima itd.

Tko je sve radio na projektu i gdje su sad ti ljudi?

Profesorica Mirjan Turkalj koja još radi s opomenom pred otkaz i bez ikakve voditeljske funkcije u bolnici. To je otprilike status mladog liječnika, a mentorirala je mnoge generacije. Ona je bila voditeljica projekta.

Prof. dr. Davor Plavec je maknut, on sad radi u privatnoj praksi. Ja sam osobno bio dugo suspendiran u bolnici, potom mi nisu produljili ugovor o radu nakon stjecanja uvjeta za mirovinu. Čak je Tomaševićeva uprava bolnice protiv mene pokrenula proces pred Vrhovnim sudom koji su, naravno, izgubili. Toliko o dobronamjernosti Tomislava Tomaševića. Dakle - maknuo je autore i čudi se propasti projekta.

Je li bolnica još uvijek 'Prijatelj djece'?

Ne znam - certifikat se nije obnovio. Nije se obnovio ni certifikat za Kliniku ni za akreditaciju bolnice, niti za referentne centre. Bolnica se raspada. Liste čekanja su sada 10 do 12 mjeseci. Za vrijeme gradonačelnika Bandića i mene dok sam bio u Upravi bolnice bile su mjesec ili dva - sve se rješavalo tom periodu, a nitko u bolnici nije radio privatno. Danas svi rade privatno, što nije problem, ali bolnica radi na 60 posto. Na Upravnom vijeću utvrdili su da se radi na 75 posto, ali to nije cijela istina.

Tvrdite da nitko nije radio privatno u vaše vrijeme. Koliko ljudi prema vašim saznanjima sad radi i u bolnici i privatno?

Gotovo svi liječnici danas rade privatno što podržavam - ako su liste čekanja vrlo kratke, ako se ugovor s HZZO-om realizirao i ako bolnica nema gubitaka zbog nerealizacije. U moje vrijeme nitko nije tražio da bi radio privatno. Bolnica je prije radila 110–120 posto. Imali smo polikliniku, dnevnu bolnicu, stacionar, jednodnevne operacije i zato, kada ljudi rade punim pogonom, nemaju ni volje ni potrebe raditi dodatno privatno. Nitko u moje vrijeme nije imao ni želje za tim.

Ja nisam to branio privatnu praksu u slobodno vrijeme, ali kad netko ima 20 pacijenata dnevno, on nema snage i prostora još u privatnoj praksi imati pacijente. Bolnica sad radi manjim kapacitetom, liste čekanja su preduge, odjeli su prazni, dnevna bolnica je u polutragovima, a ima zaposleno i 15 posto više ljudi nego u moje vrijeme!

Koliko je ljudi radilo u Vaše vrijeme, a koliko sada?

Kad sam ja bio u bolnici bilo je zaposleno oko njih 205, sada oko 250. S 15 do 20% djelatnika bili smo puno efikasniji i bez minusa u poslovanju. Ponosan sam na sve zdravstvene djelatnike bolnice koji su zajedno sa mnom stvarali organizacijski stručni i znanstveni "Brend Srebrnjak"prepoznat izvan Hrvatske. Kad bi bilo imalo pravde, brige za bolesnu djecu, volje Tomislava Tomaševića svi mi koji smo stvorili projekt bi besplatno došli pomoći upravi bolnice oko zakonite prijave za Faziranje, a time i spas EU projekta.

*Navode dr. Nogala u ovom intervjuu provjerili smo u RTL Detektoru te zatražili odgovore od institucija i bolnice. Odgovore ćemo objaviti u nedjelju u RTL Detektoru.

