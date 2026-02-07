Tko će zamijeniti Vujčića? Ekonomisti otkrili kakav treba biti novi guverner: 'Ima još dosta posla'

Još tri mjeseca i Hrvatska ostaje bez guvernera Hrvatske narodne banke (HNB). Boris Vujčić - ako sve prođe dobro u redovnoj proceduri, Vujčić odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke (ESB), a na njegovo mjesto dolazi - pa, to je pitanje.

Nagađa se da bi funkciju mogla preuzeti Vujčićeva zamjenica Sandra Švaljek. U pojedinim krugovima spominje se ime šefice Podravke Martine Dalić koju je - ozbiljno ili sarkastično - na jednoj od nedavnih saborskih sjednica spomenuo i Mostov Miro Bulj. Ima i onih koji zazivaju neprežaljeno ime hrvatske ekonomije - bivšeg ministra financija Zdravka Marića.

Tko bi bio dostojan guverner - mora li to biti stručna osoba ili može biti političar i kakva su očekivanja od te osobe, za net.hr analizirali su ekonomski stručnjak i bivši potpredsjednik Vlade u području gospodarstva, Mladen Vedriš, ekonomist i bivši ministar gospodarstva, Ljubo Jurčić te ekonomski analitičar dr. sc. Damir Novotny.

Realne opcije

"Jedno je govoriti o ambicijama, a drugo je govoriti o sposobnosti i kompetencijama onih koji mogu kandidirati", kaže Mladen Vedriš. U pitanju je, dodaje, ozbiljan postupak, a ne promoviranje vlastite osobnosti.

"Kandidati koji se ozbiljno spominju ili su iz banke ili su proveli dio rada i mandata u HNB-u. To su neki najozbiljniji kandidati koji u svojoj biografiji apsolutno imaju poznavanje HNB-a. Po mom uvjerenju, imajući u vidu i međunarodnu komponentu i kredibilnost Hrvatske na međunarodnoj sceni, vjerojatno će se izbor zaista odigravati između ljudi koji imaju kompetencije i koji imaju iskustva u radu Narodne banke i koji na međunarodnoj sceni mogu na najbolji način zastupati hrvatske interese u sferi monetarne politike", kaže Vedriš.

Damir Novotny dijeli to mišljenje. Podsjeća da je Vujčić je bio zamjenik tadašnjeg guvernera Željka Rohatinskog i prirodni izbor za njegovog nasljednika. Bilo bi dobro - ističe - da se tako nastavi i da za guvernera bude izabran "netko iznutra", od ljudi koji su iskustvo stjecali kao središnji bankari unutar same Hrvatske narodne banke.

"U vrijeme Rohatinskog se vodila stabilizacijska politika u smislu vraćanja na temelje monetarne politike a to znači, nezavisno od političkih ambicija i kratkoročnih ciljeva. Vujčić je nastavio u dva mandata takav isti smjer koji je zacrtalo vodstvo HNB-a. Ja bih volio da takav profil guvernera bude i nakon Vujčića izabran", kaže Novotny.



Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ljubo Jurčić mišljenja je da bi novi guverner ili guvernerka trebala biti osoba koja poznaje osnove ekonomije, osnove financija i donekle tehniku centralnog bankarstva te politiku centralne banke.

"Boris Vujčić je vjerojatno i dobio tu funkciju gore jer je - nije on uveo tu politiku da se razumijemo, Boris je vrlo obrazovan, vrlo bistar, vrlo spretan i društven čovjek i on ima sve najbolje karakteristike što se tiče znanstvenika i ljudskosti - ali mislim da je on bez problema dobio položaj potpredsjednika Europske centralne banke jer je dosljedno provodio politiku koja je uspostavljena prije njega. A tu politiku je mogao provoditi i onaj tko ne zna monetarnu politiku, a pogotovo sada", mišljenja je Jurčić.

Važno je ipak, nastavlja, da je to osoba koja može komunicirati s javnošću, medijima te pratiti upute i politike Europske centralne banke.

"To je jednostavno jedan operativni, da tako kažem, produžena ruka europske monetarne politike, u čijem kreiranju naravno mi nećemo sudjelovati, kao što nismo ni dosad sudjelovali, nego jednostavno treba znati razumjeti kada se kaže "politika otvorenog tržišta", "Repo transakcije" - tu svu terminologiju koja vrijedi u toj dimenziji ekonomskog života", kaže Ljubo Jurčić.

Ukratko, ugodna i obrazovana osoba, sa znanjem centralnog bankarstva.

Stručnjak iz sjene ili jako političko ime?

Znači ti to da prvi izbor može pasti na nekog političara? Naši sugovornici ništa ne isključuju. Ipak, smatra Vedriš, kompetencija će biti glavni kriterij.

"Ne vjerujem u neka čista politička imenovanja. HNB ima niz analitičkih poslova, niz međunarodnih komunikacija, tako da, ima li pilota u avionu? Po mom sudu, taj zrakoplov bit će povjeren nekome tko ima ono o čemu smo govorili - sve potrebne startne kompetencije", smatra.

Odabere li se ipak političar, Ljubo Jurčić mišljenja je da će takva osoba ipak morati imati zamjenika koji će obavljati prave monetarne poslove.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

"Zapravo će obavljati monetarnu komunikaciju prema Europskoj centralnoj banci i prema hrvatskoj javnosti. Znači neće ništa posebno odlučivati, nego samo da može razumljivo i stručno za struku komunicirati i dogovarati se, razumjeti uputstva za centralne banke i da zna hrvatskim jezikom to prenijeti hrvatskim bankarima, građanima i poduzetnicima", kaže Jurčić.

Odluči li se Vlada za kandidata izvan HNB-a, Novotny kaže: taj bi se prije svega morao prilagoditi ozračju smjera, a nikako mijenjati smjer monetarne politike, kako se šuška u nekim akademskim krugovima, čak do ekstremnog zazivanja izlaska Hrvatske iz europske monetarne unije.

"Mogu se samo prisjetiti grčke krize 2010.", govori Novotny. "Ministar financija Yanis Varoufakis je izašao predsjedniku Vlade Aleksisu Ciprasu s idejom da bi Grčka uvela ponovno drahmu. Drugi dan formirali su se ogromni beskonačni redovi pred bankama i ljudi su tražili svoje depozite u eurima, a ne u drahmama. O tome je Cipras nedavno pisao u svojoj autobiografskoj knjizi: rekao je kako mu je Varoufakis - koji ima reputaciju, recimo, previše destruktivnog ekonomista s idejama koje su izvan klasičnih smjerova - došao s tom idejom, a on nije znao da li da plače ili da se smije. Takve radikalne ideje jednostavno ne mogu proći", upozorava Novotny,

Vratimo li temu ipak na "čovjeka iz struke", neizostavno je ime guvernerove zamjenice Sandre Švaljek iako, bilo koji član Savjeta guvernera bio bi dobar kandidat, mišljenja je Ljubo Jurčić.

"Oni su dobro obrazovani ljudi što se tiče ekonomije, dobro poznaju i bankarski sustav i centralno bankarstvo, ali malo koji od njih je stekao neki ugled u javnosti osim Sandre Švaljek. Ona se malo više pojavljivala u javnosti, bila je u Gradu Zagrebu, tumačila je ekonomske događaje se dok je bila direktorica Ekonomskog instituta. Koliko je pozitivna ili negativna - po meni je više neutralna ili neutralno pozitivna, ugodna osoba, dobro obrazovana, lijepo komunicira", ocjenjuje Jurčić.

Ništa novo u radu i smjeru

Kome god bude povjerena funkcija guvernera HNB-a, u svakodnevnom radu institucije neće se ništa bitno mijenjati, mišljenja su naši sugovornici.

Jurčić podsjeća, Hrvatska je de facto ušla u eurozonu već 1994. godine fiksiranjem tečaja prema euru i deviznom klauzulom. Podsjeća da fiksirani tečaj nije pokrivao troškove domaće proizvodnje, što je domaću proizvodnju uništilo. Pored kune, dodaje Jurčić, Hrvatska se cijelo vrijeme zaduživala u stranoj valuti i plaćala ogromne kamate, a prodajom domaćih banaka s domaćom štednjom u strano vlasništvo, nacionalni kapital pretvoren je u strani.

"Možemo zapravo reći da ta monetarna politika nije bila Hrvatska i onda smo sve to ozakonili ulaskom u euro. Znači, neće se ništa promijeniti jer kad je vrijeme bilo da mijenjamo i da vodimo monetarnu politiku, ona se nije vodila kako bi trebalo po pravilu struke i po nacionalnim interesima", kaže.

Novotny podsjeća, europska monetarna politika je prilično konzervativna. Nema tu eksperimentiranja s emisijom novca i nadzorom banaka. Vujčićev nasljednik, tko god bio, morat će slijediti taj smjer.

Foto: Luka Antunac/pixsell

"Dakle, nema tu nikakvih eksperimenata, barem dok smo članica Europske monetarne unije. Pogotovo ne eksperimenata kao što smo to vidjeli u Mađarskoj ili Turskoj koje su vodile prema visokim stopama inflacije. U tom kontekstu, profil budućeg guvernera bi trebao biti netko tko se zalaže za monetarnu stabilnost i za banke, a ne za neke eksperimente koji bi mogli dovesti do nestabilnosti rezervi", kaže Novotny.

Vedriš ipak podsjeća, na Europsku središnju banku prenesen je samo dio nadležnosti - tečajna politika i važan alat u vođenju ekonomske politike, ali to nipošto ne znači da će nedostajati posla za novog guvernera.

"Uvijek ostaje dio kompetencija i odgovornosti HNB-a, recimo: kontrola poslovanja, nadzor nad regulativom i načinom rada poslovnih banaka. Tu je visina kamatne stope koja se određuje na plasmane banaka. Tu je i kvantum - razina emisija koje poslovne banke mogu staviti na tržište kroz potrošačke ili stambene kredite ili u poslovnom sektoru. Bitan alat je fiskalna politika i politika dohodaka o kojima se sada razgovara. Četvrto je poticanje izvoza. HNB kao jedna ugledna institucija još uvijek aktivno sudjeluje u ekonomskom životu Hrvatske. Ostaje i pitanje što može učiniti da razinu inflacije vrati negdje na 2 ili do 2 postotna poena, što je i europska norma. Tako da, kao što vidite, za kompetentnu osobu ima još uvijek dosta posla bez obzira na ulazak u eurozonu."

A svih tih zadataka novi će se guverner ili guvernerka primiti za otprilike tri mjeseca, kada Vujčićeva kandidatura bude službeno potvrđena. Ima, dakle, još dovoljno vremena za nagađanja.

"Vlada će vjerojatno, po običaju, u zadnji trenutak predložiti neka imena. Za sada se govori o zamjenici guvernera kao prirodnom nasljedniku u nekom kontinuitetu. Ali, može biti i neko iznenađenje", znakovito zaključuje Novotny.

