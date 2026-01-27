Tko će voditi HNB? Stvari su sada malo jasnije: Hrvatska će dobiti prvu guvernerku?

Čim je objavljeno da Boris Vujčić napušta HNB i odlazi na prestižnu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke, mnogi su se pitali: Tko će biti novi šef Hrvatske narodne banke?

Sada, kada znamo da i dosadašnji viceguverner Tomislav Ćorić napušta HNB i vraća se u Plenkovićevu vladu, i tu u fotelju ministra financija, stvari postaju malo jasnije.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Naime, iako u HDZ-u neslužbeno govore kako još nije odlučeno koga će podržati za poziciju guvernera, vrlo je vjerojatno da će to biti Sandra Švaljek, aktualna Vujčićeva zamjenica, javlja Jutarnji list. Uz Vujčića kao guvernera i Sandru Švaljek kao njegovu prvu zamjenicu, HNB ima šest viceguvernera. To su Michael Faulend, Bojan Fras, SLavko Tešija, Roman Šubić, Ivana Jakir-Bajo i već spomenuti Tomislav Ćorić koji odlazi s te funkcije.

Foto: Marko Prpic/pixsell

Tko je Sandra Švaljek?

Sandra Švaljek rođena je 23. veljače 1970. u Krapini u Hrvatskoj. Diplomirala je 1992. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1995. magistrirala, a 2000. doktorirala s temom iz fiskalne politike.

Profesionalnu karijeru gradila je u Ekonomskom institutu u Zagrebu, gdje je postala znanstvena savjetnica i neko vrijeme bila i ravnateljica instituta. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova te je sudjelovala u mnogim istraživačkim projektima i predavanjima.

Od 2000. do 2013. bila je članica Savjeta Hrvatske narodne banke. U politici je djelovala kao zamjenica gradonačelnika Zagreba od 2013. do 2015., a tijekom privremene suspenzije gradonačelnika Milana Bandića bila je i obnašateljica dužnosti gradonačelnice Zagreba. Nakon toga bila je nezavisna zastupnica u Gradskom zastupstvu.

Od 18. srpnja 2018. Sandra Švaljek obnaša dužnost zamjenice guvernera Hrvatske narodne banke, a njen drugi mandat počeo je 19. srpnja 2024. Stručna je u području fiskalne i porezne politike, ekonomskih posljedica starenja stanovništva te makroekonomskih analiza.

