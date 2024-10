Tijekom snimanja Dosjea Jarak preminula majka Srđana Mlađana. Da je htio, mogao je na pogreb

Dosje Jarak novu sezonu otvara dvjema epizodama o najokrutnijem maloljetnom ubojici u povijesti Hrvatske. Srđan Mlađan, sin jedinac oca Mladena i majke Nediljke sa 16 godina ubio je svoju vršnjakinju Elizabetu Šubić i 61-godišnjeg umirovljenika Petra Jančića. Bez ikakvog povoda, razloga i motiva. Želio je samo vidjeti kako to izgleda kad nekoga ubiješ.

Prema informacijama do kojih je došla ekipa radeći na epizodama "Rođeni ubojica - Srđan Mlađan", do njegove 13. godine riječ je bila o običnoj radničkoj obitelji. Majka je tvrdila da je sve pošlo po zlu kad su ga te 1994. policajci skinuli s bicikla i ošamarili jer je vozio u kontra smjeru. I sam je kasnije potvrdio da se u tom trenutku razvila mržnja prema policajcima i sustavu. Do kraja te godine bio je prijavljen za četiri kaznena djela teške krađe i jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Kaznena djela su se nastavila, pa je 1996. godine završio u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u Zagrebu. Tu su počela prva ozbiljnija vještačenja koja su otkrila i neke detalje iz obiteljskog života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Srđan je tvrdio da su odnosi u obitelji dobri, da otac ponekad popije, ali nije agresivan, te da s njim ima bliži odnos nego s majkom. I sama majka to je potvrdila. Govorila je da su bili bliski dok je bio mali, ali da je kasnije primijetila da je hladniji i da prema njoj osjeća odbojnost. U kasnijim iskazima Srđan je govorio da roditelji na njega nemaju nikakav utjecaj, da su pasivni, boje ga se, te da može raditi što želi. Da je tome uistinu tako potvrđuje i majka koja je priznala da je Srđan odbio piti propisanu terapiju, ali da su se oni trudili podvaliti mu lijekove u mlijeko prije spavanja.

Psihijatri također nisu bili zadovoljni angažmanom majke i oca oko njegova liječenja. U nekoliko su navrata napominjali da roditelji nisu dosljedni u liječenju, da on na vikende odlazi i s njih se vraća sam, te da ga je majka posjetila samo jednom i to na njihov poziv. Bez obzira na sve, do kraja su bili uz njega. Posjećivali su ga i u zatvoru u Lepoglavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ekipa Dosjea Jarak u svibnju je razgovarala telefonski s majkom. Bio je to mučan i kratak razgovor u kojem je Nediljka plačući rekla da joj je svega dosta, da je teško bolesna i da je samo puste da umre u miru. Preminula je mjesec dana kasnije.

Srđan joj nije došao na pogreb. Prema informacijama koje su dobili u Dosjeu Jarak, da je želio, mogao je doći. Pod pratnjom i s velikim osiguranjem. Ali, navodno je sam izrazio želju da ne prisustvuje pogrebu želeći izbjeći novinare.

Srđanu Mlađanu ostao je samo otac Mladen koji sina čeka sam u kući u Petrinji. Gradu koji iz dana u dan sve više strahuje od te 2027. kad na slobodu, nakon 29 godina zatvora izlazi čovjek koji ih je obilježio na tako brutalan način.

Ne propustite – nove epizode 'Dosjea Jarak' stižu ekskluzivno na platformu Voyo od 28. listopada!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nije mogao vjerovati da ispred njega stoji hladnokrvni ubojica: 'Srđan Mlađan je kulturna osoba u obliku monstruma'

Tekst se nastavlja ispod oglasa