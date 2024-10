Pred Elizabetom je bio cijeli život, a onda je došao Mlađan i ispalio joj tri hica u glavu

Prva žrtva "rođenog ubojice" Srđana Mlađana bila je 16-godišnja Elizabeta Šubić. Tada 16-godišnji Mlađan 3. siječnja 1998. odlučio je ubiti. Da nije bila ona, bio bi netko drugi. U Sisku je sjeo na autobus za Petrinju i otišao na pravoslavno groblje po oružje koje je ondje sakrio. Stavio je kapu na glavu, obukao vojničku jaknu i krenuo u krvavi pohod. Kasnije se pravdao da su mu glasovi govorili da treba ubiti.

Na ulazu u osnovnu školu sjedila je Elizabeta čekajući svog dečka Karla. Mlađan i Elizabeta nisu se poznavali. Sjeo je kraj nje i pitao je koliko je sati. Kratko su razgovarali, prije nego što joj je postavio pitanje od kojeg je ostala bez riječi: "Vjeruješ li u Sotonu?". Nije odgovorila. Napravila je grimasu. Mlađan je ustao i otišao iza nje. Izvadio je pušku i prislonio je u svoja usta. Međutim, predomislio se i pucao u nju. Ispalio je tri hica u njezinu glavu. Pobjegao je i vratio oružje u grobnicu. Kao da se ništa nije dogodilo, sjeo je na autobus i vratio se u Sisak. Uzeo je mladi život bez ikakve grižnje savjesti, bez kajanja... Djevojka čiji je život bio na samom početku stradala je ni kriva ni dužna jer je Mlađan želio vidjeti kakav je osjećaj ubiti.

"Bila je divna, vesela, dobroćudna, a ujedno krhka osoba", ispričao je njezin tadašnji dečko Karlo za Dosje jarak. Imala je planove, snove…

Elizabetin dečko pronašao ju je mrtvu

Karlo je kobne večeri bio u svojoj sobi, 50-ak metara od mjesta ubojstva. Čuo je pucnjeve, ali kako je bilo novogodišnje doba, tako je bio uvjeren da je riječ o petardama. Zbog jednog pucnja je ustao i pogledao kroz prozor. U tom trenutku vidio je siluetu čovjeka s torbom kako trči od mjesta zločina. Tek 15 minuta kasnije primijetio je tijelo. Hodajući prema školi postao je svjestan da ondje leži njegova Elizabeta. Lice joj je bilo unakaženo.

"Zgrabio sam ju. Primio sam ju i htio sam je probuditi. Nisam htio dopustiti da to bude tako, ali u jednom trenutku čovjek kad vidi takve rane, bude svjestan svega, da tu više nema života i da je to to", rekao je Karlo za Dosje Jarak. Otrčao je njezinim roditeljima. Zvali su hitnu pomoć i policiju.

Policija je bila uvjerena da je Karlo krivac.

