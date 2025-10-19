Teško ozlijeđen: S 1,68 promila zabio se u traktor, plug probio šajbu i potpuno zgnječio auto
U nesreći je 70-godišnjak ozlijeđen te je zadržan na liječenju u Općoj bolnici Koprivnica
Vozač automobila zabio se u traktorski plug u Virju kraj Koprivnice u subotu oko 19.05 sati. Vozač (70) je ozlijeđen u teškoj prometnoj nesreći i zadržan na liječenju, piše ePodravina.
Policija je izvijestila da je vozač upravljao automobilom koprivničkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,68 promila.
Neprilagođena brzina
Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom te udario u traktorski priključak, koji je bio spojen na traktor koprivničkih oznaka kojim je u istom smjeru upravljao 72-godišnji vozač.
U nesreći je 70-godišnjak ozlijeđen te je zadržan na liječenju u Općoj bolnici Koprivnica. Težina ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije.
Protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak.
