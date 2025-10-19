UŽAS /

Strašna nesreća u Podravini: Mladić poginuo, dvije osobe završile u bolnici

Foto: PU Koprivničko - križevačka

Vozačica koja je skrivila nesreću zadobila je teške tjelesne ozljede

19.10.2025.
10:48
PU Koprivničko - križevačka
U Suhoj Kataleni na području Koprivničko - križevačke županije jučer, 18. listopada oko 21.10 sati, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život, a dvije su ozlijeđene.

Do nesreće je došlo kada je 27-godišnja vozačica osobnog automobila bjelovarskih registarskih oznaka zbog neprilagođene brzine izgubila je nadzor nad vozilom, koje je sletjelo s kolnika niz travnatu padinu i prevrnulo se na bočni dio.

U nesreći je smrtno stradao 25-godišnji suvozač, dok je 34-godišnji putnik lakše ozlijeđen. Vozačica je zadobila teške tjelesne ozljede te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici Koprivnica.

Imala je alkohol u krvi

Alkotestiranjem je utvrđeno da je imala 0,84 promila alkohola, a u bolnici su joj vađeni krv i urin radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola i moguće prisutnosti opojnih droga.

Tijelo preminulog 25-godišnjaka prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica, gdje će biti obavljena obdukcija.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu, uz asistenciju sudskog prometnog vještaka i policijskih službenika.

