TRAGEDIJA U TURSKOJ /

Autobus se zabio u stup, ima mrtvih i ozlijeđenih - pojavile se snimke s mjesta užasa

Autobus se zabio u stup, ima mrtvih i ozlijeđenih - pojavile se snimke s mjesta užasa
Sve se dogodilo oko 7 ujutro, unesrećene su prevezli u više bolnica

4.4.2026.
12:18
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Pet ljudi poginulo je, a 14 ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći u Turskoj na području Ankare kada se autobu zabio u ogradu uz cestu, a potom potporni stup nadvožnjaka u području Saray Mahallesi.

Na mjesto nesreće stigli su timovi hitne pomoći i spasioca te su unesrećene prevezli u razne bolnice u Kahramankazanu i Ankari, objavio je Anadolu.

Po dolasku na mjesto nesreće, gradonačelnik Kızılcahamama Süleyman Acar izjavio je da se privatni autobus u vlasništvu Gradske općine zabio u ograde dok se kretao prema Ankari, te da je u nesreći 5 osoba izgubilo život, a 14 je ozlijeđeno.

Acar je izrazio sućut onima koji su izgubili živote u nesreći i poželio brz oporavak ozlijeđenima.

Gradonačelnik Kahramankazana Selim Çırpanoğlu također je izjavio da je privatni javni autobus, koji je krenuo iz Kızılcahamama u 7.00 sati ujutro, prvo udario u ograde, a zatim u potporni stup nadvožnjaka u naselju Saray u Kahramankazanu, dodajući: "Molimo Boga za milost za one koji su poginuli u nesreći i strpljenje za njihove obitelji. Također želimo brz oporavak ozlijeđenima."

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
