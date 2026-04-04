Autobus se zabio u stup, ima mrtvih i ozlijeđenih - pojavile se snimke s mjesta užasa

Pet ljudi poginulo je, a 14 ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći u Turskoj na području Ankare kada se autobu zabio u ogradu uz cestu, a potom potporni stup nadvožnjaka u području Saray Mahallesi.

Na mjesto nesreće stigli su timovi hitne pomoći i spasioca te su unesrećene prevezli u razne bolnice u Kahramankazanu i Ankari, objavio je Anadolu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı https://t.co/94I94Kz53T pic.twitter.com/PILZueRJeR — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 4, 2026

Po dolasku na mjesto nesreće, gradonačelnik Kızılcahamama Süleyman Acar izjavio je da se privatni autobus u vlasništvu Gradske općine zabio u ograde dok se kretao prema Ankari, te da je u nesreći 5 osoba izgubilo život, a 14 je ozlijeđeno.

Acar je izrazio sućut onima koji su izgubili živote u nesreći i poželio brz oporavak ozlijeđenima.

📍Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. pic.twitter.com/nejv3Us242 — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) April 4, 2026

Gradonačelnik Kahramankazana Selim Çırpanoğlu također je izjavio da je privatni javni autobus, koji je krenuo iz Kızılcahamama u 7.00 sati ujutro, prvo udario u ograde, a zatim u potporni stup nadvožnjaka u naselju Saray u Kahramankazanu, dodajući: "Molimo Boga za milost za one koji su poginuli u nesreći i strpljenje za njihove obitelji. Također želimo brz oporavak ozlijeđenima."

