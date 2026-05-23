Svaka četvrta žena ima ovu bolest: Danas besplatni pregledi, nalaz se dobiva odmah!

Hrvatska udruga za bolesti štitnjače organizira u subotu na zagrebačkom Cvjetnom trgu preventivne ultrazvučne preglede štitnjače bez prethodne najave, a građani će moći razgovarati s liječnicima o simptomima, dijagnostici i važnosti ranog otkrivanja poremećaja rada te žlijezde.

Riječ je o preventivnom "body scan" pregledu koji će se održati u povodu Svjetskog dana štitnjače, a liječnici će procijeniti postoje li promjene na toj žlijezdi zbog kojih bi građane trebalo uputiti na daljnju obradu, rekla je predsjednica udruge Verica Mešić.

Pregledi će se provoditi od 10 do 13 sati, a na raspolaganju će biti četvorica specijalista – Tomislav Jukić, akademik Zvonko Kusić, Božidar Perić i Ivan Oreški.

Odmah se dobiva nalaz

"Pregledani građani neće odmah dobiti nalaz. Liječnici će samo utvrditi postoje li promjene na štitnjači zbog kojih će osobu uputiti na daljnju obradu”, pojasnila je predsjednica udruge.

Dodala je da su ove godine osigurana četiri liječnika kako bi se izbjegle velike gužve kakve su bile prošle godine kada je preglede obavljala samo jedna liječnica.

Od 38 pregleda, osam sumnjivih promjena

"Prošle godine pregledano je 38 osoba, a kod osam njih pronađene su sumnjive promjene. Od toga su kod tri osobe promjene bile suspektne”, rekla je Mešić, istaknuvši da su se pregledima najviše odazvale mlađe žene.

Svjetski dan štitnjače obilježava se 25. svibnja od 2008. godine na inicijativu Europskog društva za štitnjaču, a ovogodišnja akcija poseban će naglasak staviti na rak štitnjače i Hashimotov tireoiditis, autoimunu bolest za koju u udruzi upozoravaju da je u porastu.

Muškarci često skrivaju probleme sa štitnjačom

"Fascinantno mi je koliko se malo pažnje poklanja štitnjači, a ona je poput volana u automobilu – bez zdrave štitnjače nema ni zdravog čovjeka", rekla je Mešić, dodajući da štitnjača utječe na brojne funkcije organizma, uključujući razinu šećera, krvni tlak, menstrualni ciklus i plodnost.

U Hrvatskoj je 2023. godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti evidentirano više od 390 tisuća osoba s bolestima štitnjače, među kojima su više od 84 posto žene.

Mešić je upozorila da muškarci često skrivaju probleme sa štitnjačom, iako se, kako kaže, velik broj njih obraća udruzi za pomoć i savjet.

Hashimoto ima svaka četvrta žena

"Hashimoto ima svaka četvrta žena, a probleme sa štitnjačom ima i svaki šesti muškarac", rekla je.

Naglasila je da se bez laboratorijskih nalaza ne može postaviti konačna dijagnoza, no preventivni pregledi mogu pomoći u ranom otkrivanju sumnjivih promjena.

Prema posljednjim podacima Registra za rak, u Hrvatskoj je 2022. godine od raka štitnjače oboljelo 759 osoba, među njima 574 žene i 185 muškaraca, dok je 2023. godine od te bolesti umrlo 30 osoba. Rak štitnjače peta je najčešća zloćudna bolest žena u Hrvatskoj.

Stručnjaci upozoravaju da simptomi poremećaja štitnjače često ostaju neprepoznati jer se mogu zamijeniti stanjima poput stresa, menopauze ili depresije, a odgođeno liječenje može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti, osteoporoze i neplodnosti.

Cilj je akcije na Cvjetnom trgu potaknuti građane na preventivne preglede te upozoriti na važnost pravodobnog otkrivanja poremećaja i očuvanja zdravlja štitnjače.