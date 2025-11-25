Telegram media Grupa širi poslovanje: Preuzeli najpopularnije lifestyle brendove u Hrvatskoj

Telegram Media Grupa, jedan od vodećih digitalnih izdavača u Hrvatskoj, potpisala je ugovor o preuzimanju medijskih brendova Story, Sensa, Storybook i Roditelji.hr, objavio je u utorak navečer predsjednik Uprave Telegram media Grupe Miran Pavić.

Kako navodi u objavi na Facebooku, Story.hr najposjećeniji je lifestyle portal na tržištu, s mjesečnim dosegom od 700.000 jedinstvenih korisnika, 23 milijuna otvaranja stranica i snažnom prisutnošću na društvenim mrežama.

Story platforma prepoznata je po popularnim lifestyle sadržajima iz područja mode, stila, celebrity kulture, roditeljstva, gastronomije i zdravlja, u digitalnom i tiskanom obliku. Uz to, tržišni su lider u organizaciji komercijalnih evenata kao što su Sajam vjenčanja i Story Hall of Fame, te niza uspješnih koncerata s vodećim izvođačima iz cijele regije. Dovršetak transakcije podložan je standardnim procedurama i odobrenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kroz ovu akviziciju, Telegram Media Grupa osjetno će povećati ukupni doseg na svim kanalima te snažnije ući u poslovni segment organizacije eventa i koncerata, čime će proširiti svoj portfelj koji uključuje portale, pretplatničke modele, nakladu knjiga, podcastove i video sadržaje, navodi se u objavi.

Jedna od najdinamičnijih kompanija

Telegram Media Grupa osnovana je 2015., osim premium news portala Telegrama, izdavač je sportskog portala Telesport, lifestyle portala Super1 i health portala Pitanje Zdravlja.

Tijekom ove godine kompanija je također pokrenula dnevni news podcast Prvi glas, trenutno najslušaniji u Hrvatskoj, te nakladu Minerva, za knjige iz brojnih područja popularne literature. Dovršetkom ove transakcije Telegram Media Grupa potvrdit će poziciju jedne od najdinamičnijih neovisnih medijskih kompanija u Hrvatskoj, s planom daljnjeg širenja i razvoja, zaključuje se u objavi.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: HND ima presicu oko smrti novinara Vladimira Matijanića: Razmišljamo o prosvjedu!