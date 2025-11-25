Preminuo novinar Boris Živković: 'Izvan mikrofona je bio topao, tih i pažljiv čovjek'

Preminuo je novinar Boris Živković, urednik na radiju PoslovniFM te gospodarski kroničar koji je povijest pretvarao u priču, a činjenice u znanje, piše HND.

Iako je po obrazovanju bio profesor povijesti, svoju je karijeru odlučio graditi u novinarstvu i to ekonomskom.

"S dubokom tugom i iskrenim poštovanjem opraštamo se od našeg dragog kolege i prijatelja, Borisa Živkovića, novinara, urednika, voditelja i jednog od utemeljitelja prvog poslovnog radija u Hrvatskoj – PoslovniFM, koji je jutros preminuo u Zagrebu, u 58 godini", objavio je na svojoj Facebook stranici osnivač i Glavni urednik PoslovnogFM, Darko Buković.

Dugogodišnji novinar Radija 101

U objavi je kazao i kako je radio u različitim medijima, a najduže se zadržao u gospodarskoj redakciji Radija 101, gdje je uređivao i vodio emisije Economic Report, Economica Croatica i Business Week.

Istaknuo je da je Boris na PoslovniFM donio ono što ga je oduvijek činilo posebnim - "znatiželju, preciznost i razumijevanje šire slike. Njegov novinarski rukopis bio je spoj analitičnosti i ljudskosti, a njegove emisije i razgovori uvijek su imale ono nešto – ton koji umiruje, rečenicu koja objašnjava, detalj koji iznenadi.

"Njegov stil diskretan, ali prepoznatljiv. Boris nikada nije tražio pozornicu, no svaka emisija i razgovor koju bi vodio imala je njegov potpis – urednu strukturu, pripremljene činjenice, i onu dozu topline koja podsjeća da iza svakog broja stoji čovjek", stoji u objavi.

Kaže i da je na PoslovniFM Boris došao u samome početku gdje je bio "kolega koji spaja, čovjek koji nikada ne diže glas, ali uvijek nađe rješenje". Njegov je rad, ističe, oblikovao redakciju i podigao joj standard.

"A izvan mikrofona Boris je bio isto to: topao, tih i pažljiv čovjek. Voli se reći da se pravi karakter vidi kad kamere utihnu – a Boris je tada pokazivao najviše. Bio je ljubitelj životinja, brižan vlasnik psa, papagaja i akvarijskih ribica, čovjek koji je znao uživati u tišini svog doma. A kad bi mu ostalo još malo vremena, u vedrim noćima bi usmjerio teleskop prema nebu i s onim prepoznatljivim mirom promatrao svijet iz neke tiše, mirnije perspektive", stoji između ostalog u oproštaju Darka Bukovića od kolege Živkovića.