Matica Hrvatska je sredinom ožujka ove godina bila domaćin prikaza knjige koja je svojom važnošću kao i djelatnost koju obrađuje privukla mnoštvo željnih čuti novo o "nečemu što nam određuje današnjost, ali i blisku budućnost".

Pojava svake knjige hvalevrijedna je pojava na veselje autora ali i čitatelja koji će imati priliku saznati nešto više ili čak samo potvrditi svoja znanja i promišljanja. Ovo posebno vrijedi za knjigu "Virtouzi i balerine: ugostiteljstvo, hotelijerstvo i turizam".

Veća sam naslov upućuje na zanimljivo djelo obujma od oko 700 stranica, a dodatnu vrijednost daju i suradnici, njih četrnaest, sa svojim prilozima koji su vješto i smisleno spojeni u logičnu i lako pratljivu cjelinu.

Od autora spomenimo prof.dr.sc. Duška Stića, prof.dr.sc. Ivu Grgića koji su „ponijeli najveći dio tereta“.

Knjiga već naslovom budi znatiželju (ne)namjernika-čitatelja koja se pojačava pogledom na glavna poglavlja, njih dvanaest, s mnoštvom podpoglavlja, slikovnih i tabličnih prikaza te bogatom korištenom literaturom i relevantnim vrelima podataka.

U dijelu "Malo i srednje poduzetništvo" poseban pozornost se posvećuje malom poduzetništvu u ugostiteljstvu navodeći stvarne prepreke naročito u vremenima iznenadnih ekonomskih turbulencija.

Poglavlje "Ugostiteljstvo" privlači pozornost detaljnim raščlambama pojava i pojmova koji često neukima pa i stručnjacima prolaze nezapaženo ili im se posvećuje nedovoljna pozornost.

Autor pokušava i uspijeva kroz cijelo poglavlje zadržati prisutnost i važnost potrošača-gosta zbog kojega se sve i događa.

I kada piše o kuhinji, specifičnostima pripreme hrane (Halal, Košer…) načinu plaćanja i komunikaciji u prostorima gdje se pojavljuju zaposlenici, gost ostaje u fokusu interesa.

Hotelijerstvo zauzima veliki dio knjige kao da nas autori upozoravaju i na hrvatsku stvarnost. Nakon povijesnog pregleda razvoja hotelijerstva, vrlo detaljno saznajemo najtajnije dijelove hotelijerstva i to od boravka gostiju do upravljanja ovim zahtjevnim sustavima.

Posloženost i harmonija svih kotačića koji su sastavni dijelovi osjetljivog mehanizma hotelijerstva preduvjet su dobrog funkcioniranja i konačnog zadovoljstva: gosta, zaposlenika i vlasnika.

U dijelu "Turizam" dolaze do izražaja i životna iskustva naročito glavnog autora, prof. D. Stića.

Izbjegavajući potvrđivati važnost turizma kroz suhoparne brojke, čitatelji mogu pronaći do u najsitnije detalje pojašnjenja zašto je turizam značajan ali i vrlo osjetljiva djelatnost.

Posebnu vrijednost daje navođenje dobrih primjera turističkih destinacija u Hrvatskoj ali i zemljama okruženja čime se potvrđuje važnost turizma za ekonomije pojedinih država. Autori rade i iskorak te se odmiču od morskog turizma prema specifičnim oblicima turističke ponude u čemu ruralni turizam zauzima značajno mjesto. Posebno agroturizam kao najbolji primjer turističke valorizacije ruralnog prostora i eno-gastronomije.

Bez kvalitetne radne snage teško je zadržati dostignutu razinu ponude te autori to zasebno iistražuju u dijelu "Ponašanje djelatnika u ugostiteljstvu, restoraterstvu, hotelijerstvu i turizmu". Iako psotoje specifičnosti i različitosti između ugostiteljstva, restoraterstva, hotelijerstva i turizma, zajedničko im je da se s jedne strane pojavljuje zaposlenik-domaći a s druge (ne)zadovoljan gost.

U toj međusobnoj interakciji koja je dinamična, naročito kod očekivanja gostiju, djelatnici svojim izgledom, nastupom ali i dobro smišljenom prilagodljivom ponudom koriste pogodnosti neposrednog kontakta za zadržavanjem postojećih i privlačenju novih gostiju na temelju „dobrih impresija“.

Cijelo poglavlje "Pristup ugostiteljskim objektima" istražuje ponašanje zaposlenika i to od dijela usluživanja do upravljanje sustavom. Svaki pojedinac mora raditi najbolje i najsavjesnije, a veliku pomoć u upravljanju imaju, osim iskustva, u suvremenim tehnikama.

Iako se povećava brojnost samostalnih istraživača turističkih destinacija i neorganiziranih, pojedinačnih odlazaka, turističke agencije su i dalje nositelji turističkih aktivnosti.

To je i mišljenje autora te je značajan prostor dat u "Menadžment putničkih agencija". Iako se u javnosti stječe dojam "zakona kaosa u djelovanju putničkih agencija", nakon pažljivog iščitavanja mnogi će promijeniti mišljene, a drugi će pronaći vlastiti poduzetnički poticaj. Mnoštvo je prikaza dobre prakse, ali i opasnosti s kojima se u svome radu susreću putničke agencije.

Mnogi često analizirajući bilo koji segment poslovanja spominju važnost 3K i to: kvaliteta, kvaliteta i kvaliteta. To posebno dolazi do izražaja kod poznatog "omjer kvaliteta:cijena".

To isto misle i autori te u poglavlju „Upravljanje kvalitetom u uslužnim djelatnostima“ osim općenitog pristupa ovom problemu veliki dio prostora posvećuju poznatijim i manje poznatim modelima vrednovanja i označavanja kvalitete. I ovdje dolazi do izražaja dosadašnji znanstveni i stručni rad autor ate praktično iskustvo stjecano širom svijeta.

Prosječnost je ono od čega autori zaziru te u dijelu "Liderstvo u turizmu i hotelijerstvu" nakon pojmovnog pojašnjenja čine iskorak te praktičnim primjerima ukazuju na značenje i potrebe liderstva u turizmu i hotelijerstvu.

Jednom dostignuta razina mora biti samo temelj daljnjeg iskoraka a ne zadržavanja i zadovoljstva postignutim.

Sve što nas okružuje mora biti u funkciji postizanja cilja koji je „dobro korištenje resursa radi sigurnosti i zadovoljstva gosta, ali i zaposlenika". Sve se to vrlo detaljno istražuje u "Poznavanje opreme i inventara" i to "od ulaza do zadnjeg korištenog dijela objekta".

Iako se sistematično navode svi važniji dijelovi opreme i inventara, bez čovjeka-zaposlenika sve to nije dovoljno, ističu autori.

Na kraju, ali ne manje važno nego kao zadnje zrno u bisernom nizu je "Benchmarking u turizmu i hotelijerstvu". Hrvatska turistička ponuda je dio globalne turističke ponude te autori pažljivo to i ističu uspoređujući nas s nekim drugim državama te završavaju s važnošću kvalitetnih informacija u „velikom usklađenom orkestru kakav je turizam sa svojim sastavnicama".

Ova knjiga je za one koji žele naučiti nešto ali onima koji znaju a žele više saznati o turizmu kao osjetljivoj djelatnosti ljudi. Tome svjedočimo i u posljednje vrijeme "bogato" globalnim nedaćama, od pandemije do rata. Osjetljivost i usklađenost mnoštva "žica velike gitare" prepoznali su i autori dajući naslov ovoj vrijednoj knjizi „Virtouzi i balerine: ugostiteljstvo, hotelijerstvo i turizam“.

Knjiga je prvenstveno namijenjena onima koji uče-studentima, zaposlenicima u turističkoj industriji, ali i mnogim znatiželjnicima. Jer kako reče čelnik lokomotive autora prof.dr.sc. Duško Stić "Proputovao sam tridesetak američkih država, Bahame, Karibe, Azijske zemlje, Tunis, Maroko, Egipat, Jordan, zatim Grčku, Tursku, Albaniju, sve zemlje bivše Jugoslavije, cijelu Europu. Pri tome sam pomno promatrao ponašanje ugostiteljsko turističkih djelatnika i njihovo ponašanje prvenstveno prema gostu,….. a sve ostalo ću s mojim prijateljima još detaljnije napisati".

