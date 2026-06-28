Svi traže Elvisa, nestao je na području Slavonije: Ima istetoviranu suzu na licu

Policija je pokrenula potragu za 54-godišnjim Elvisom Zahanekom, čiji je nestanak prijavljen u nedjelju.

Posljednji je put viđen u mjestu Nova Ljeskovica u Požeško-slavonskoj županiji, otada mu se gubi svaki trag.

Potragu vodi Policijska uprava požeško-slavonska, a okolnosti njegova nestanka zasad nisu poznate. U službenoj evidenciji navodi se da se iz Nove Ljeskovice udaljio u nepoznatom smjeru.

Nestali Elvis Zahanek rođen je 1972. godine u austrijskom Dornbirnu, hrvatski je državljanin, a prijavljeno prebivalište ima u Podgorju pokraj Virovitice. Visok je oko 170 centimetara, srednje je tjelesne građe, potpuno je ćelav i plavih očiju. Posebno je prepoznatljiv po tetovaži u obliku suze na licu te potpuno istetoviranoj desnoj podlaktici.