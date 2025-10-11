Svaki sedmi adolescent živi s mentalnim poremećajem, tjeskobni su, a granica je sve tanja: Kako dalje?

U svijetu u kojem gotovo svaki sedmi adolescent živi s mentalnim poteškoćama, a problematična upotreba društvenih mreža raste iz godine u godinu, granica između stvarnog i virtualnog sve je tanja. Mladi danas odrastaju uz ekran – stalno povezani, ali često emocionalno udaljeni – dok ovisnost o digitalnim uređajima i pritisak savršenstva stvaraju nove oblike tjeskobe i samoće. Europa i Svjetska zdravstvena organizacija upozoravaju da više od polovice mentalnih poremećaja počinje prije 18. godine, što zahtijeva pametne politike koje povezuju obrazovanje, zdravstvo i digitalnu odgovornost.

“Zagreb ne pristaje na kompromise kad je riječ o mentalnom zdravlju. Ulažemo u sustav koji spaja struku, obrazovanje i zajednicu kako bismo stvorili društvo u kojem je briga o mentalnom zdravlju jednako važna kao i briga o fizičkom zdravlju,” izjavila je dr. sc. Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom na IV. Zagrebačkom simpoziju mentalnog zdravlja "Um na rubu budućnosti".

Uloga društvenih mreža

Središnja tema ovogodišnjeg skupa bila je utjecaj digitalnog okruženja i društvenih mreža na mentalno zdravlje mladih. Stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva raspravljali su o tome kako digitalni pritisci, stalna usporedba i preopterećenost informacijama oblikuju emocionalni razvoj djece i adolescenata, ali i o tome kako nove tehnologije mogu postati alat podrške i prevencije.

Dr. Jurica Kravaršćan, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Istok istaknuo je kako je uloga Centra za zdravlje mladih, kojeg su suosnovali s Gradom Zagrebom, povećati dostupnost zdravstvenih sadržaja vezanih za zaštitu mentalnog zdravlja, poboljšanje spolno odgovornog ponašanja, zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja, te promociju zdravih stilova života mladih: „Centar je mjesto u kojem se pružaju usluge bez uputnice, besplatno za korisnike, sukladno potrebama djece i mladih, na inicijativu roditelja te na preporuku škole ili liječnika".

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnica Danijela Dolenec podsjetila je da je Zagreb kao dobitnik zlatne nagrade Europske komisije za Europsku prijestolnicu inkluzije i raznolikosti 2024., u konkurenciji više od 70 gradova potvrdio da sveobuhvatno i multidisciplinarno pristupa rješavanju gorućeg društvenog problema kao što je mentalno zdravlje mladih.

U kontekstu rastuće zabrinutosti zbog digitalne ovisnosti djece i mladih, Grad Zagreb pokrenuo je i preporuku o zabrani korištenja mobitela tijekom nastave, čime se želi potaknuti bolja koncentracija, kvalitetnija komunikacija i razvoj socijalnih vještina učenika.

Mentalno zdravlje kao važan kapital nove generacije

Sudjelovanje brojnih predstavnika škola, nastavnika i učeničkih domova na simpoziju dodatno je osnažilo dijalog o ulozi odgojno-obrazovnog sustava u razvijanju emocionalne otpornosti i odgovornog digitalnog ponašanja, ističu organizatori.

Budući da je granica između virtualnog i stvarnog sve tanja, a više od polovice mentalnih poremećaja počinje prije 18., poruka je jasna: "U kreiranju javnozdravstvenih politika za mentalno zdravlje moramo pratiti trendove među mladima, „otvoriti um“ i nastaviti kreirati inicijative na rubu budućnosti – one koja ne strahuju od tehnologije, već je koriste s empatijom i razumijevanjem, kako bismo proširili um, zaštitili emocije i izgradili svijet u kojem mentalno zdravlje postaje najvažniji kapital nove generacije", ističu organizatori.

Simpozij je ujedno obilježio prvu godišnjicu rada Savjetovališta za studente Sveučilišta u Zagrebu, koje je u kratkom vremenu postalo središnja točka psihološke podrške studentima. U sklopu Dana otvorenih vrata, studenti su sudjelovali u radionicama i predavanjima mladih stručnjaka pod nazivom “Mladi stručnjaci za mlade”, čime je naglašena važnost vršnjačke podrške i otvorenog dijaloga o emocijama, granicama i izazovima suvremenog života, istaknula je prof. dr. sc. Jasenka Ostojić, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Osječka škola zidovima spaja umjetnost, prirodu i mentalno zdravlje: 'Sve je na pročelju'