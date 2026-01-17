Žestoko u Rijeci zbog Thompsona. Rinčić vijećnike nazvala parazitima, Možemo brutalno uzvratio: 'Što ste onda vi?!'

Trinaest članova Gradskog vijeća Rijeke, uoči Thompsonovih koncerata, traži da se u gradskim prostorima zabrane ustaški simboli i pokliči, kao što je Za Dom spremni.

Gradonačelnica Iva Rinčić komentirala je da je sve to besplatna reklama Thompsonu i političko parazitiranje vijećnika, ali da će odluka biti donesena na izvanrednoj sjednici krajem siječnja. Kazala je i da se riječka ljevica, umjesto ozbiljnog političkog djelovanja, odlučila za 'politički performans'.

Riječki Možemo reagirao je na te izjave i poslao priopćenje u kojem tvrde da gradonačelnica nije razumjela razlog sazivanja sjednice, koji leži u potrebi da se Gradsko vijeće 'pravodobno jasno odredi prema društveno neprihvatljivim pojavama u javnom prostoru'.

"Gradonačelnica nas je prozvala političkim parazitima zbog jednostavnog prijedloga kojim zajednički želimo zaštititi javni prostor od govora mržnje, a na naše veliko iznenađenje ustvrdila je da sada "umjesto većine u Gradskom vijeću, imamo relikvije SDP-a", kazali su.

Relikvije SDP-a

Možemo se osvrnuo na komentare gradonačelnice o relikvijama SDP-a, kazavši da vijećnici liste Marka Filipovića to ne mogu biti jer su se Filipović i SDP međusobno odrekli jedni drugih.

"Doista, namjera ove inicijative 13 vijećnika nije bila raskoliti gradonačelnici većinu u Vijeću, nego upravo suprotno, namjera je bila pozvati sve vijećnike na konsenzus oko stava da porukama mržnje, fašističkim i ustaškim simbolima i pozdravima u našem gradu nije mjesto!", priopćili su.

Tvrde da žele potaknuti gradonačelnicu da adekvatno izmijeni i ojača gradske odluke koje se tiču korištenja gradskih sportskih i kulturnih prostora, javnih površina i komunalnog reda koji uređuje prostor grada.

'Ako smo mi paraziti, što je gradonačelnica?'

"Ako smo zbog toga politički paraziti, onda pitamo što je gradonačelnica Rijeke koja praktički već mjesecima, ne iznoseći ni svoj stav, promatra poruke mržnje išarane na fasadama zgrada, svjedoči okupljanjima na gradskim trgovima koje prate neprimjereni povici i transparenti nesnošljivosti prema stranim radnicima, propušta osuditi nasilje kojem svjedočimo na javnim površinama grada, nerijetko i u objektima u kojima se sportska navijanja pretvaraju u verbalne uvrede i prijetnje", kazali su iz riječkog Možemo.

Kažu i da je gradonačelnica krivo protumačila da je njihova želja zabraniti Thompsonov koncert u Rijeci, zbog čega se ona naljutila na sve vijećnike.

"Dakle, nema zabrane Thompsonovog nastupa. Njegov je koncert samo neposredni povod za našu inicijativu, nikako njen glavni razlog, jer problemi kojima svjedočimo puno su dublji. Također, nitko ne osporava da je prijedlog zaključka izrađen po uzoru na praksu Grada Zagreba".

Pozivaju se na primjere dobre prakse

Smatraju legitimnim i odgovornim pozvati se na primjere dobre prakse iz drugih sredina, kao što radi i sama gradonačelnica.

"Nedavno je u jednom intervjuu gradonačelnica sama izjavila: "naša primarna zadaća je djelovati preventivno" pa otkud onda ljutnja i uvrede o parazitiranju i relikvijama zbog zaključka koji u cilju ima također preventivno djelovanje i poduzimanje preventivnih mjera?", rekli su iz Možemo i dodali da je gradonačelnica propustila shvatiti suštinu njihovog prijedloga.

"Suština je da gradski vijećnici kao predstavničko tijelo i predstavnici građana jasno stanu u obranu polaznih osnova i temeljnih vrednota Hrvatskog ustava te da time poruče da je Rijeka grad koji ne tolerira nasilje, mržnju i buđenja novog fašizma. I da prihvaćanjem zaključka potaknu izvršno tijelo gradske vlasti na uvođenje preventivnih mjera u vidu donošenja i/ili izmjena operativnih gradskih odluka koje će ojačati ovaj stav i donijeti kvalitetna rješenja u skladu s vremenom i novim okolnostima koje živimo", poručuju iz stranke Možemo.

