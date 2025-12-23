Afera Mikroskop: Sud odbio zahtjev obrane Vilija Beroša za izuzimanje spornih dokaza

Optužno vijeće Županijskog suda donijelo je danas odluku kojem se odbija zahtjev obrane Vilija Beroša za izuzimanje dokaza, spornim SMS porukama, pronađenih u pretrazi mobitela u aferi Mikroskopi.

Time je optužno vijeće odlučilo da su dokazi koje je su prikupili istražitelji, a među kojima su i podaci iz mobitela osumnjičenika, zakoniti, a budući je odluka suda nepravomoćna, obrana na nju ima pravo na žalbe.Ukoliko žalba bude podnesena o njoj će odlučivati viši sud, pojasnio je nakon sjednice optužnog vijeća zamjenik ravnatelja Uskoka Krešimir Ostrogonac.

Podsjetimo, uz Beroša, USKOK-ovom optužnicom u aferi Mikroskopi obuhvaćeni su bivši ravnatelj zagrebačke Dječje bolnice Goran Roić, nekadašnji predstojnik Klinike za neurologiju KBC Sestre Milosrdnice Krešimir Rotim i Tomo Pavići iz krapinske podružnice HZZO-a.

Nakon nagodbe s USKOK-om, Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikola te srbijanski poduzetnik Saša Pozder sporazumno su u rujnu na Županijskom sudu u Zagrebu osuđeni na zatvorske i novčane kazne.

Presuda Petračima

Hrvoje Petrač osuđen je na tri godine i devet mjeseci zatvora, a uz to mora platiti i novčanu kaznu u iznosu od 300.000 eura. Prihvaćena je i jamčevina u iznosu od milijun eura koja će Hrvoju Petraču biti vraćena kada počne izdržavati dosuđenu zatvorsku kaznu, dok je šteta prema državi u iznosu od 740.000 eura namirena.

Nikola Petrač sporazumno je osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega u zatvoru mora provesti šest mjeseci, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom. Pored toga, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 90.000 eura. Budući da je u istražnom zatvoru proveo tri mjeseca, od izrečene zatvorske kazne mora izdržati još tri mjeseca.

Novica Petrač osuđen je sporazumno na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i dva mjeseca zatvora, od čega 10 mjeseci mora provesti iza rešetaka. Ostatak kazne zamijenjen mu je uvjetnom kaznom uz rok kušnje od tri godine, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 80.000 eura.

Presuda Pozderu

Saša Pozder sporazumno je osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 200.000 eura.

Također, krivom je proglašena i Pozderova tvrtka Medical Innovation Solution te joj je pravomoćnom presudom trajno oduzeta imovinska korist od 474.000 eura, ranije uplaćenih u državni proračun, a izrečena joj je novčana kazna u iznosu od 20.000 eura.

Tužiteljstvo tvrdi da je korupcijom u tzv. aferi Mikroskopi državni proračun oštećen za više od 740.000 eura, a bivši ministar Vili Beroš osumnjičen je da je primio 75.000 eura mita.

Uskok je, nakon podizanja optužnice sredinom srpnja ove godine, izvijestio da osmoricu okrivljenika, uz tri tvrtke, tereti zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, davanja i primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, trgovanja utjecajem i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Istraga EPPO-a

Nakon što je USKOK u studenome prošle godine objavio da je uhitio Beroša, Rotima i Pozdera, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu priopćio je kako je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba.

Za razliku od Uskoka koji je Beroša sumnjičio za trgovanje utjecajem, a u čijoj se istrazi nisu spominjali ni tada odbjegli Hrvoje Petrač niti dvojica njegovih sinova koji su također bili u bijegu, ali su se u međuvremenu predali, EPPO je Beroša od početka sumnjičio za primanje mita.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naknadno je odlučio da je za cijeli slučaj nadležan Uskok, kojemu je EPPO predao spis, a glavna europska tužiteljica Laura Kovesi je Turudića prijavila Europskoj komisiji. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu potom je izvijestilo da istražuje curenje podataka iz EPPO-ve istrage naknadno spojene s istragom hrvatskog tužiteljstva.

