Stupile na snagu nove HZZO cijene: Donosimo koliko ćete sada plaćati bez dopunskog

Od 5. prosinca 2025. stupile su na snagu nove cijene koje HZZO isplaćuje ugovornim zdravstvenim ustanovama za pružene zdravstvene usluge.

U praksi to znači i da su participacije za osiguranike bez dopunskog osiguranja od danas nešto više, budući da takvi pacijenti plaćaju 20 posto ukupne cijene pojedine usluge, osim kada je zakonom određen minimalni ili maksimalni iznos koji se može naplatiti, piše Večernji list.

Bolnicama su povećani koeficijenti za dijagnostičko-terapijske postupke (DTP) od 10 posto, dok su cijene preventivnih programa te cijene DTP-a uvećane od tri do sedam posto.

Izmijenjene su i cijene za dan bolničkog liječenja

Dan "obične" bolničke skrbi, za osobe koji nemaju dopunsko, iznosit će 17,70 eura, kao i do sada, jer je to minimalni propisani iznos.

S pojačanom skrbi cijena se penje na 28,45 eura, što je porast za gotovo 4 eura. Produženo liječenje na kirurškim odjelima se po danu plaća 25.20 eura, a ako netko bez dopunskog završi na produljenom liječenju na intenzivnoj jedinici, po danu će morati platiti 56 eura.

Boravak u bolnici može bit najveći trošak, no on nikad neće iznositi više od 530,88 eura, koliki je najviši iznos participacije po jednom ispostavljenom računu s obzirom na to da taj račun može iznositi najviše 120.26 posto proračunske osnovice. Niz je postupaka za koje participacija iznosi i po nekoliko stotina eura.

Moraju platiti 20 posto iznosa

Iako pacijentima nije javno dostupan cjenik prema kojem bi se ravnali pri odluci trebaju li uzeti policu dopunskog ili ne, iz HZZO-ovih šifrarnika ipak je moguće vidjeti pune cijene pojedinih medicinskih postupaka.

Prema njima, pacijent bez dopunskog sudjeluje s 20 posto iznosa ili s minimalnim propisanim udjelom, ako je takav određen za određenu uslugu.

Među skupljim DTP-ima je operativno liječenje prijeloma palčane kosti, koji su pacijenti bez dopunskog dužni platiti 377,33 eura. Operacija prijeloma šake naplatit će se 132,26 eura.

Stvarni troškovi zdravstvenog sustava

Koronografija, odnosno snimanje srčanih krvnih žila, nadoplaćuje se 391,22 eura. Za perkutanu koronarnu intervenciju postupak u kojem se sužena ili začepljena srčana žila otvara balonom i najčešće postavlja stent, participacija iznosi 487,56 eura. Radi se o zahvatu koji se može izvesti planirano, ali i hitno kod akutnog infarkta miokarda.

Pacijent bez dopunskog će za vađenje krajnika morati nadoplatiti 130,93 eura, dok će kirurški zahvat na bubnjiću, zbog npr. akutne gnojne upale srednjeg uha, platiti 112,23 eura. U slučaju laparoskopske kolecistektomije, tj vađenje žućnjaka, HZZO za taj zahvat bolnici plaća 1852,10 eura, dok će pacijent bez dopunskog nadoplatiti još 370,42 eura.

Od sljedeće godine se povećava prihodovni cenzus za ostvarivanje prava na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a, stoga će to pravo imati osobe kojima ukupni prihod u prethodnoj kalendarskoj godini po članu obitelji nije bio veći od 458,08 eura, a za samce 573,50 eura. Do sada je to iznosilo 421,92 eura odnosno 528,23 eura.

