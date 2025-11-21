Šok za Hrvate, sprema se novi udar na novčanike: Najavili poskupljenje od 68,51 eura!

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uputio je u javno savjetovanje prijedlog odluke kojom bi se cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja povećala s dosadašnjih 111,49 eura na 180 eura godišnje, odnosno na 15 eura mjesečno. To je poskupljenje za 68,51 eura, odnosno nekih 61 posto.

Riječ je o prvom povećanju cijene police nakon više od deset godina, s posljednjom izmjenom 2013. godine, i od tada je cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a iznosila 9,29 eura mjesečno.

U obrazloženju prijedloga HZZO navodi da je praćenje korištenja zdravstvenih usluga tijekom proteklih godina pokazalo značajan rast ukupnih troškova zdravstvene zaštite. Poskupljenje ugradbenih i potrošnih medicinskih materijala, povećanje plaća u zdravstvenom sustavu te opći rast cijena u svim segmentima života stvorili su pritisak na financijsku održivost postojećeg modela.

Prva izmjena od 2013.

S izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, od 1. siječnja 2024. povećan je minimalni iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (33 posto) za pojedine zdravstvene usluge te maksimalni iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (100 posto). U HZZO-u kažu da su kontinuirano pratili i analizirali rast troškova zdravstvene zaštite, te da su unatoč tim promjenama i svim trendovima povećanja troškova u prethodnom razdoblju, uspjeli zadržati istu cijenu police dopunskog zdravstvenog osiguranja, koja je ostala ista od 1. listopada 2013.

"Sveobuhvatne analize kretanja troškova zdravstvene zaštite pokrivenih dopunskim osiguranjem pokazuju ubrzano povećanje troškova, a takav trend očekuje se i nadalje. Trenutno važeća cijena police više nije održiva", navodi se u obrazloženju prijedloga.

Nakon provedenih analiza te uz "maksimalno uvažavanje socijalnih i ekonomskih aspekata", HZZO predlaže novu jedinstvenu cijenu police koja iznosi 180 eura godišnje, odnosno 15 eura mjesečno. Zavod ističe da se time nastavlja pridržavati načela solidarnosti i jednakosti u dostupnosti zdravstvene zaštite za sve osiguranike pod jednakim uvjetima, kao i da će zadržati poseban položaj u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Savjetovanje s javnošću

Prijedlog odluke o povećanju cijene police upućen je 17. studenoga u savjetovanje s javnošću na mrežnim stranicama HZZO-a.

Javno savjetovanje otvoreno je za komentare zainteresirane javnosti, a HZZO poručuje da je cilj osigurati dugoročnu stabilnost sustava dopunskog zdravstvenog osiguranja i zaštitu svih skupina osiguranika pri korištenju zdravstvenih usluga.

