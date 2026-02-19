Što Tomislav Tomašević ima za reći o Josipu Dabri i najavljenoj ustavnoj tužbi protiv Vlade?

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević sa suradnicima obilježit će početak radova na izgradnji nove školske sportske dvorane Osnovne škole Odra. Nakon obilježavanja početka radova najavljena je redovna konferencija za medije.

Očekuje se da će graonačelnik dati svoje mišljenje o najnovijoj aferi koju je uzrokovao DP-ov Josip Dabro te o ustavnoj tužbi koju je Grad najavio protiv Vlade u vezi dočeka rukometaša i ocjeni ustavnosti Zakona o prostornom uređenju.

