Jandroković poziva na smirenje tenzija: 'Ne volim tu histeriju, tražimo rješenje za Dabru'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u četvrtak da javnim prostorom zadnjih dana dominiraju nervoza i napetosti, stoga je potrebno smiriti loptu, a što se tiče "slučaja Dabro", ističe da će se pronaći rješenje.

"Javnim prostorom dominiraju nervoza i napetosti. Trebamo malo smiriti loptu, proanalizirati što je za Hrvatsku važnije u ovim zahtjevnim okolnostima, u međunarodnom i sigurnosnom pogledu", rekao je Jandroković u izjavi medijima uoči početka saborske sjednice.

Sabor će sutra potvrditi novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi, dodao je. ''A nakon toga ćemo malo analizirati. Imamo jednadžbu s nekoliko nepoznanica pa sad to treba malo prostudirati i naći rješenje", dodao je.

'Ne volim tu histeriju'

Jandroković je govorio o sukobu između koalicijskog partnera HSLS-a i zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre zbog dviju snimki na kojima Dabro pjeva stih posvećen ustaškom poglavniku Anti Paveliću. Dabro je rekao da se za to ne misli ispričati, a predsjednik HSLS-a Dario Hrebak poručio je kako daje rok od mjesec dana da se riješi ta situacija.

"Ne volim tu histeriju koja se stvara. Treba stati na loptu. Imali smo i zahtjevnijih situacija kao što su covid, potres i druge parlamentarne napetosti i na kraju uvijek nađemo rješenje", rekao je predsjednik Sabora.

Sve se ovo moglo izbjeći, da je bilo više mudrosti, ustvrdio je Jandroković. Na pitanje mogu li vladajući računati na nekoga iz oporbe umjesto Hrebaka, odgovorio je da ne želi sada o tome. ''O tom potom. Razmišljamo, puno razmišljamo'', poručio je.

