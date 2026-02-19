FREEMAIL
POLICIJSKA POTRAGA /

U svađi izbo muškarca ispred trgovačkog centra, u bijegu je! 'Dignuli smo i helikopter'

U svađi izbo muškarca ispred trgovačkog centra, u bijegu je! 'Dignuli smo i helikopter'
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ranjeni muškarac ima ubodne rane na trbuhu

19.2.2026.
12:22
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
Jedan je muškarac zadobio ubodne rane opasne po život u krvavoj svađi ispred trgovačkog centra u njemačkom Hamburgu u srijedu, a napadač je još u bijegu. 

Sve se navodno odigralo oko 17 sati kada je izbila nasilna svađa između dvojice muškaraca. Za napadačem traga policija.

"U potragu je uključen i policijski helikopter", kazao je glasnogovornik operativnog centra u Hamburgu za BILD, a njegovu izjavu je prenio Fenix Magazin. 

Ranjeni muškarac ima ubodne rane na trbuhu. Prevezen je u bolnicu, a za sad se ne zna težina njegovih ozljeda. 

Policija također ne navodi je li ozlijeđen nožem ili nekim drugim oštrim predmetom.

