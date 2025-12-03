Što se krije iza Putinove prijetnje brzim ratom? Gjenero: 'Europa ima velike probleme'

"Ne planiramo ratovati s Europom, to sam rekao stotinu puta“, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak i nastavio: "Ali ako Europa odjednom želi ratovati protiv nas i počne, mi smo spremni odmah. U to nema sumnje."

Putin je izrekao zloslutne riječi da bi rat za Europu "završio tako brzo da Rusija ne bi imala s kim pregovarati".

Istovremeno su Amerikanci u utorak stigli u Moskvu, Putin ih je ugostio VIP tretmanom, ali nakon četiri sata sastanka - čini se da nisu blizu ikakvom rješenju. U Moskvu su stigli posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner, a Putinov savjetnik za vanjsku politiku, Jurij Ušakov, nakon sastanka rekao: "Nismo ništa bliže rješavanju krize u Ukrajini, a pred nama je još puno posla."

Rekao je da strane nisu uspjele postići kompromis o jednom od najtežih pitanja - teritorijalnim sporovima. Ipak, izaslanik Moskve Kiril Dmitriev opisao je razgovore kao "produktivne".

Paralelno, u Bruxellesu su ministri vanjskih poslova NATO-a, Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, branio je odsutnost američkog državnog tajnika Marca Rubia koju je u javnosti odjeknula prilično negativno i kao odmicanje SAD-a od EU. Uz sve to, u utorak je Europsko vijeće, koje predstavlja države članice, izjavilo da je postiglo dogovor s Europskim parlamentom o prekidu uvoza plina do rujna 2027.

'Još se ne vidi da bi Ukrajina mogla kapitulirati'

O svim ovim previranjima i znači li odlazak Amerikanaca u Moskvu i nedolazak Rubia u Bruxelles signal odmicanja SAD-a od EU i približavanje Kremlju, razgovarali smo s političkim analitičarem Davorom Gjenerom.

Na pitanje, može li se iščitati prijetnja kad Putin kaže da bi rat, ako ga EU želi, bio brzo gotov, odgovara: "Putin je govorio da će osvojiti Kijev u tri dana. Do danas je teritorij povećao za okupiranih 10 do 20 posto teritorija Ukrajine. Nakon tri godine Ukrajina je u silno teškom stanju, međutim još uvijek se ne vidi da bi u ratu ona mogla kapitulirati. Prema tome, sve te priče o velikoj ruskoj snazi te vojnim i ratnim sposobnostima su konstrukcije neuvjerljive priče."

Putin stvara atmosferu zastrašivanja

Nastavlja da Putin govori kao i svaki drugi agresivni totalitarni vladar i nada se da će stvoriti atmosferu zastrašivanja.

"Atmosfera koja je bila stvorena tridesetih godina u Europi, kad je jedna slaba - ali agresivna sila, sa silno snažnom agresivnom retorikom - pokušavala i neko vrijeme uspijevala nametnuti ostvarivanje svojih ciljeva pred objektivno jačim protivnicima. Ta čembrlenska atmosfera (politika popuštanja agresoru radi očuvanja mira iz doba pred Drugi svjetski rat op.a) pokazala se da, unatoč svim strahovima, predsjednik Trump nije Chamberlain. On doista pokušava pragmatičnim, trgovačkim, komercijalnim rješenjima spriječiti ili smanjiti sukob na štetu Ukrajine i EU, ali on ne pokazuje spremnost da se pod neuravnoteženim Putinom samo tako povuče", smatra Gjenero.

Kaže da se američka politika od početka Trumpove administracije do početka studenoga vrlo ozbiljno promijenila i da se iz sadašnjih odnosa sankcija i pritisaka na Rusiju vidi da je to američko popuštanje i povlačenje nešto što ima svoje granice.

"Bilo bi bolje da su te granice bile niže postavljene, ali su postavljene tako kako jesu i, unatoč tome što je predsjednik Trump bio spreman postizati mir teritorijalnim ustupcima na račun Ukrajine i prebacivanjem ekonomskog tereta mira na Europu, njegova konstrukcija ne prolazi upravo zbog agresivnosti i neuravnoteženih zahtjeva Rusije", navodi.

'Rat će se nastaviti'

Nastavlja da po svemu sudeći, treba očekivati nastavak rata u Ukrajini i treba naći načina kako Ukrajincima u takvoj situaciji pomoći. Očito je da će EU morati snositi veći dio tog tereta nego do sad i nego je inicijalno bila spremna nositi.

"Ali sve ove priče o prijetnjama miru u Europi ne treba uzimati ozbiljno. Putinova administracija nije toliko jaka i nema toliko snage. A kad bi imala tu snagu, onda u toj snazi ne bi molila", zaključuje.

Komentirao je i to što na sastanku ministara vanjskih poslova u Bruxellesu nije bilo Rubija: "To je odnos unutar administracije - Rubio je dio državne strukture, čovjek koji kontrolira State Department i koji govori u ime State Departmenta. Witkoff i Kushner govore izravno u ime predsjednika Trumpa i to je zapravo odnos između Trumpa i državnih institucija."

'Trump djeluje iz drugačije matrice'

Potvrđuje da nedolazak Rubija ne izgleda dobro "prema van", Gjenero dodaje - "ni prema unutra nije dobro".

"To je način na koji vlada predsjednik", zaključuje. Ipak, njemu se ne čini da se SAD prepustio Rusiji u formiranju vanjske politike.

"Nekoliko puta se o tome govorilo pa su onda dolazili iznenadni obrati. Predsjednika Trumpa je teško predvidjeti jer djeluje iz drugačije matrice nego što je matrica klasičnih javnih politika. Zato ljudi vrlo često ostaju zbunjeni njegovim potezima i često se čini kao da nema koraka poslije. To ne znači da meni osobno nije draža institucionalna vanjska politika kakvu smo imali u dosadašnjim administracijama. Ali to je nešto na što se u međunarodnoj areni moramo naviknuti, barem do kraja mandata predsjednika Trumpa", navodi.

'Europa je u problemima'

Za Europu kaže da je u velikim problemima i da se ne zna što će se za koji mjesec događati u Francuskoj.

"U cijelom nizu zemalja rastu desno-radikalne populističke opcije, koje su nerijetko financirane i ovisne o režimu Vladimira Putina – od Le Pen do Slobodarske stranke (Austrija op.a). Mi možemo biti silno sretni da su stranke koje spadaju u taj politički spektar u Hrvatskoj ili izvanparlamentarne ili marginalno parlamentarne i to nas čini jednom od od europskih demokracija u kojoj u parlamentu prevladavaju politike koje pripadaju ustavnom luku", navodi Gjenero.

Za Hrvatsku kaže da generalno ne postoje ozbiljna previranja u društvu, a za "jedino opasnog aktera navodi da je to predsjednik Zoran Milanović."

Nastavlja: "Cijela ova socijalna dinamika je uspostavljena kvazi-sukobom desnih i lijevih radikala. To ni na koji način ne utječe na hrvatske javne politike. Hrvatske javne politike su jasno europske i euroatlantske. A predsjednik Republike ionako nema stvarnog utjecaja na kreiranje hrvatske politike, što je u ovom slučaju velika sreća."

