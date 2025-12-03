Sastanak s ministrima: Trump se hvali bistrinom, a pogledajte kakve snimke se šire

Na početku sastanka kabineta u utorak, američki predsjednik Donald Trump spomenuo je svog prethodnika, "Pospanog Joea" Bidena. Zatim je sve uvjeravao da je "bistriji nego što je bio prije 25 godina" i odbacio prošlotjedne napise New York Timesa koji je objavio da se 79-godišnji Trump čini usporeno tijekom ovog mandata.

Američki predsjednik je novinare nazvao "ludima" zbog, kako kaže, nepravednog izvještavanja o njegovu zdravlju i izdržljivosti, a uredništvu je poručio da je oštrouman, a da oni nisu.

No, u sljedećih sat i pol sastanka, Trump se mučio utjeloviti tu oštrinu i snagu kojom se ponosio, prenosi CNN. Naime, tijekom sastanka se činilo da vodi bitku s drijemanjem.

Borba sa snom

Dok je njegov tim nizao hvalospjeve na njegov račun, Trump je više puta izgledao kao da drijema i da mu se sklapaju oči.

Samo 15 minuta nakon kritika zbog izvješća o njegovom zdravlju i izdržljivosti, izgledalo je kao da se Trump muči pokušavajući držati oči otvorene dok ministar trgovine Howard Lutnick hvali njegove trgovinske ratove.

This is elder-abuse territory. The Trump family should be held accountable for letting this happen. pic.twitter.com/cbbMMm93qf — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 2, 2025

Trump je sve sporije treptao dok je slušao i ministra za stanovanje i urbani razvoj Scotta Turnera, a zatim ministricu poljoprivrede Brooke Rollins.

Do trenutka kada su ministrica obrazovanja Linda McMahon i ministar zdravstva i socijalnih usluga Robert F. Kennedy Jr. počeli s govorima, Trump je djelovao nepomično, držao oči zatvorene po 10 do 15 sekundi prije nego što bi ih otvorio i kimnuo glavom.

Trump's periods of wakefulness during this cabinet meeting are becoming less frequent pic.twitter.com/iz0ARPd47r — Aaron Rupar (@atrupar) December 2, 2025

Slično se dogodilo i kada je na red došao državni tajnik Marco Rubio. Dok je hvalio Trumpove napore za okončanje ratova, Trumpovo drijemanje je bilo još uočljivije jer su sjedili jedan do drugoga, a kamere su bile usmjerene na obojicu.

Kada su novinari tražili pojašnjenje Bijele kuće, glasnogovornica Karoline Leavitt je poručila da je Trump "pažljivo slušao i vodio cijeli trosatni maratonski sastanak kabineta". Pohvalila ga je što je održao devet sastanaka kabineta ove godine.

Kritizirao Bidena zbog iste stvari

"Na svim ovim povijesnim sastancima, predsjednik i njegov nevjerojatan tim ističu iscrpan popis postignuća koja su ostvarili u ime američkog naroda kako bi Ameriku ponovno učinili velikom“, istaknula je glasnogovornica.

Ovo je drugi put u manje od mjesec dana da Trump vodi bitku sa spavanjem tijekom događaja u Bijeloj kući. Prema analizi Washington posta, tijekom događaja u Ovalnom uredu 6. studenog se gotovo 20 minuta borio da ostane budan.

Slike Trumpa kako drijema tijekom tog događaja ubrzo su postale viralne.

Inače, Trump je ranije kritizirao prethodnika Bidena jer zna zaspati pred kamerama, tvrdeći da je takvo ponašanje nedopustivo za predsjednika i da se treba povući.

"Nitko s istinskim entuzijazmom i vjerom u neku temu nikada neće zaspati", kazao je Trump 2021. godine, kada je Biden naizgled zaspao na klimatskoj konferenciji u Škotskoj.

