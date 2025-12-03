Putin šokirao izjavom pred kamerama: 'Rat s Europom? Mi smo spremni. Završit će brzo...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je europske sile da sprječavaju mir u Ukrajini i zaprijetio da je Rusija spremna za rat u trenucima dok su izaslanik Donalda Trumpa Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner stigli na pregovore u Krmelj u utorak navečer.

Putin je upozorio europske sile da je Moskva spremna za borbu ako započnu rat s Rusijom te da će njih poraz biti toliko apsolutan i brz da neće ostati nitko tko bi mogao pregovarati o mirovnom sporazumu.

Gotovo četiri godine od početka rata u Ukrajini, najsmrtonosnijeg sukoba na europskom tlu od Drugog svjetskog rata, Rusija nije uspjela osvojiti tu zemlju. S druge strane, Ukrajina i europske sile upozoravaju da Putin, u slučaju pobjede u Ukrajini, neće tu stati već da bi mogao napasti članicu NATO-a, što je ruski diktator odbacio kao besmislicu.

Na pitanje novinara o navodima u ruskim medijima da je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto upozorio da Europa priprema rat protiv Rusije, Putin je rekao da Rusija ne želi rat s Europom.

'Bilo bi brzo gotovo'

"Ako Europa odjednom poželi započeti rat s nama i započne ga", kazao je, "onda bi to za Europu završilo tako brzo da Rusija ne bi imala s kim pregovarati", istaknuo je, pritom koristeći rusku riječ za "rat", prenosi Reuters.

"Rusija ne želi ratovati protiv Europe, ali ako Europa to želi i počne, mi smo od ovog trenutka spremni", kazao je novinarima uoči sastanka s američkim izaslanikom u Moskvi.

Ustrajao je u tvrdnjama da rat u Ukrajini jie pravi rat, nego da Rusija tako djeluje "kirurški", što se ne bi ponovilo u izravnom sukobu s europskim silama.

Putin je s druge strane optužio europske sile da ometaju pokušaje američkog predsjednika Donalda Trumpa u okončanju rata u Ukrajini, iznošenjem prijedloga za koje znaju da su "apsolutno neprihvatljivi" Moskvi, kako bi mogli optužiti Rusiju da ne želi mir.

Dodao je da su se europske države same isključile iz mirovnih pregovora prekidom kontakta s Rusijom, dodajući da su one "na strani rata".

