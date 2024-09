Protiv ove bolesti možete se cijepiti svaki dan. Ako ste u ovoj skupini, najugroženiji ste!

Liječnički tim, u sklopu kampanje "Reagiram i preveniram" sjeo je pred novinare u Zavodu za Javno zdravstvo Andrija Štampar u ponedjeljak ujutro kako bi informirali građane o cjepivu protiv pneumokoka i rizičnim skupinama koje bi se trebale cijepiti. Virus je to o kojem se malo piše i zna, a koji uzrokuje, između ostalog, upalu pluća.

Cjepivo za pneumokok

"Za ovu godinu HZJZ je osigurao 20 tisuća doza cjepiva protiv pneumokoka i ona su podijeljena ordinacijama obiteljske medicine, kao i županijskim zavodima za javno zdravstvo", poručila je dr. Vesna Višekruna Vučina iz HZJZ-a.

Cjepivo se preporučuje svim rizičnim skupinama: kroničnim bolesnicima, onkološkim bolesnicima... Za njih je besplatno i cijepiti se mogu tijekom cijele godine.

"Osobe u povećanom riziku trebale bi se cijepiti, kao i oni iznad 65 godina, jer ih štiti od mogućih komplikacija. U našoj Klinici napravili smo istraživanje prije pandemije COVID-a, gdje smo utvrdili da se čak 80 posto bolesnika trebalo cijepiti, a to je učinilo njih nešto manje od 10 posto. Sada je situacija nešto bolja, ali i dalje nije zadovoljavajuća", rekao je dr. Rok Čivljak s Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

"Uvidjeli smo kako velik broj ljudi ne zna što je pneumokok, a kamoli da bi se trebali protiv te bolesti cijepiti. U sklopu ove kampanje idemo na teren, među ljude, baš kako bi ih informirali o ovome problemu. Jer, cijepljenjem mogu izbjeći hospitalizaciju, velike zdravstvene probleme i na koncu, mogu svoju kroničnu bolest držati pod kontrolom", rekla je dr. Zrinka Mach.

Građani se mogu cijepiti kod svog obiteljskog liječnika, u županijskim zavodima za javno zdravstvo. Također, pacijenti koji se liječe na Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac, kao i na Klinici za plućne bolesti na Jordanovcu mogu se besplatno cijepiti.

"Naši pacijenti već imaju problema s plućima i moraju paziti na sebe, tako da u razgovoru s njima i kada dobiju sve potrebne informacije, oni pristanu na cijepljenje protiv pneumokoka. Mogu reći da smo doista zadovoljni odazivom", rekla je dr. Gordana Pavliša.

"Zadnja tri tjedna povećan je broj oboljelih od respiratornih bolesti u našim ordinacijama. Međutim, mi komuniciramo s našim pacijentima i oni znaju da se mogu cijepiti protiv pneumokoka tijekom cijele godine. Jako je dobro što se cijepiti može i na drugim mjestima, osim ordinacija liječnika obiteljske medicine. Ono što bih predložila jest da svatko od liječnika tko ima pristup e-kartonu može vidjeti treba li se pacijent cijepiti i to bi mogli učiniti na izlasku iz bolnice", poručila je dr. Vesna Rukavina Potočki. Nuspojave su blage i samo lokalne reakcije na mjestu uboda, eventualno neka prolazna temp i bol u mišićima koja brzo prolazi.

Osobe s kroničnom srčanom bolesti (srčano zatajenje, kardiovaskularna bolest) mogu imati do 10 puta veći rizik za razvoj invazivne pneumokokne bolesti u odnosu na zdrave osobe iste dobi. Osobe koje imaju šećernu bolest mogu imati do pet puta veći rizik za razvoj invazivne pneumokokne bolesti u odnosu na zdrave osobe iste dobi. Dok osobe s kroničnom bolesti pluća (astma, KOPB) mogu imati do 17 puta veći rizik u odnosu na zdrave osobe iste dobi.

Cjepivo na tržištu postoji već 40 godina i bitno je naglasiti da se cijepi samo jednom u životu, a može se cijepiti tijekom cijele godine. Liječnici kažu da očekuju da će se pojačati interes kada krene cijepljenje protiv gripe, a bitno je naglasiti da se tada ujedno može uzeti cjepivo protiv pneumokoka.

Postoji razlika između cjepiva za djecu i odrasle dok je cjepivo za djecu protiv pneumokoka obavezno od 2019. godine. Iako bi bilo dobro da se svi cijepe, poseban je naglasak na rizičnim skupinama. Cijepljenjem se može izbjeći hospitalizacija koja je češća zimi. Kod pneumokoka su to upale pluća i gnojni meningitis. Liječnici su naveli da se u ordinacijama vidi da je krenula sezona respiratornih bolesti iako ih ima tijekom cijele godine.

Preporuke epidemiologa pogledajte ovdje.

Što je pneumokok?

Pneumokokna bolest je termin koji se koristi za bolesti koje uzrokuje bakterija Streptococcus pneumoniae, poznata i kao pneumokok. Ozbiljne bolesti koje pneumokok može uzrokovati su upala pluća, meningitis i febrilne bakterijemije, dok su upala srednjeg uha, bronhitis i upala sinusa obično blaže manifestacije bolesti uzrokovane pneumokokom. Pneumokok se prenosi direktnim kontaktom s respiratornim izlučevinama oboljele ili zdrave osobe koja je kliconoša pneumokoka.

Teški oblici bolesti u razvijenim zemljama javljaju se uglavnom kod djece mlađe od dvije godine i starijih osoba. Mogućnost infekcije povećava se kod osoba slabijeg imuniteta, a problem je sve češća otpornost pneumokoka na konvencionalne antibiotike. Tu postaje ključno cjepivo kao efikasna kontrola pneumokokne bolesti.

Simptomi pneumokokne upale pluća

Vrhunac bolesti je u zimskim mjesecima, od prosinca do veljače. Kod odraslih je najčešća klinička manifestacija pneumokokne bolesti upala pluća. inkubacija traje od jedan do tri dana.

Simptomi pneumokokne upale pluća uključuju nagli skok tjelesne temperature, zimicu i tresavicu. Često se pojavljuju i bol u prsištu, produktivni kašalj i iskašljavanje, kratak dah, ubrzano disanje, hipoksija, ubrzan rad srca, umor i slabost. Rjeđe su prisutni mučnina, povraćanje i glavobolja.

Inače, kod samo pet posto prijavljenih upala pluća poznat je uzročnik, što i ne iznenađuje jer se kod većine upala pluća ni ne traži specifičan uzročnik.

Svjetska zdravstvena organizacija svake godine procjenjuje broj oboljelih i umrlih od pneumokoka po zemljama, posebice za skupine pod najvećim rizikom, djecu. Upala srednjeg uha je najčešća klinička manifestacija pneumokokne bolesti kod djece. U Hrvatskoj se svake godine evidentira nekoliko desetaka tisuća upala srednjeg uha kod djece predškolske dobi, a znatan dio ovih bolesti je uzrokovan pneumokokom.

Razvoj učinkovitog cjepiva seže još iz 1911. godine iz SAD-a. Međutim, uporaba penicilina od 40-tih godina 20. stoljeća rezultirala je smanjenjem interesa za razvoj cjepiva sve do saznanja da mnogi oboljeli od pneumokokne bolesti, usprkos primjeni antibiotika, i dalje umiru. Prvo polivalentno (polisaharidno) pneumokokno cjepivo u SAD-u je odobreno 1977. godine, a prvo konjugirano pneumokokno cjepivo 2000. godine.

Konjugirana pneumokokna cjepiva se mogu primijeniti kod dojenčadi već od drugog mjeseca života, djelotvornija su od polisaharidnih cjepiva, ali "pokrivaju" manje grupa pneumokoka nego polisaharidna cjepiva.

Od 2019. godine cjepivo protiv pneumokoka uključeno je u kategoriju obaveznih cjepiva za novorođenčad. Djeca se osim protiv pneumokoka cijepe protiv tuberkuloze, hemofilusa influence tipa B, difterije, tetanusa i hripavca (DI-TE-PER), dječje paralize ili poliomijelitisa, ospica, zaušnjaka i rubeole (MO-PA-RU) te hepatitisa B. Time je značajno smanjena učestalost pneumonije od koje godišnje umire oko 800 tisuća djece mlađe od pet godina.

