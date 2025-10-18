Što Hrvati misle o kineskim automobilima? 'U moje dvorište neće, za ostale mi je svejedno'

Kineski automobili posljednjih godina sve više preplavljuju europska tržišta pa ih tako sve češće možemo vidjeti i u Hrvatskoj.

Iako mnogi i dalje imaju predrasude prema takvim automobilima, posbno jer je Hrvatska tržište gdje dominiraju 'tradicionalne' marke, postoje oni koji o 'Kinezima' misle sve najbolje.

Prema nekim procjenama, marke kineskih automobila će do kraja godine osvojiti oko 5 posto europskog tržišta, što znači da će do 2028. oko 860.000 automobila koji su se nekad proizvodili u Europi dolaziti iz Kine, piše auto start.

Na našem Facebook profilu Net.hr pitali smo vas 'Jeste li za ili protiv kineskih automobila?'

Facebook profil VUkovarac VUkovarac kaže: "Nisam protiv kineskih automobila, već sam za japanske automobile". S njime se složila Danijela Vlainić koja se pohvalila fotografijom svog 'Japanca'.

"Prezadovoljna sam. Nikad bolji auto nisam imala. Majstora vidim jednom godišnje, na servisu prije registracije", kaže Vlainić koja vozi Toyotu Corollu.

Ivica Sabolić kaže da je on za kineske automobile.

"Možda spuste ove prenapuhane cijene 'europskim' autima", kaže Sabolić.

Kineski dijelovi u europskim automobilima?

Mnogi se ipak slažu da većina automobila svakako već ima veliki postotak dijelova koji dolaze iz Kine.

"A stavljaju duplo bolje materijale u aute od ovih precijenjenih njemačkih govana tako da bi mogli sve više biti na cestama, iako sam protiv da se razumijemo, ali činjenice su činjenice", kaže Mateo Zakarija.

"Dok sam vozio Golfa majstori su imali siguran biznis. Prestao se kvarit kad su počeli ugrađivat kineske dijelove!", napisao je Goran Đaferovski.

"Auto mora biti star deset godina, limarija odlična, motor 120- 160k, ima presti kao beba i mora imati kuku... sve ostalo je nebitno", komentirao je Krešimir Pušić.

Martin Pavesic ima čvrst stav protiv kineskih automobila i kaže: "U moje dvorište neće, a za ostale mi je svejedno".

