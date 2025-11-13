FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TO JE STIHIJA' /

Maskirani napadači i upadi: SOA upozorila što se sprema, cure detalje tko su ti ljudi

Maskirani napadači i upadi: SOA upozorila što se sprema, cure detalje tko su ti ljudi
×
Foto: Pixsell/pixsell

Jedan među njima je radikalni BBB-ovac koji je bio u zatvoru u Grčkoj

13.11.2025.
7:11
danas.hr
Pixsell/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

"Riječ je o stihiji. Nema nikakvih velikih organizatora izvana ili unutar države koji su organizirali dio branitelja i pripadnika navijačkih skupina da u Splitu i Zagrebu prekinu održavanje manifestacija obilježavanja Dana srpske kulture", rekao je za Jutarnji list dobro obaviješteni izvor iz Vladinih krugova.

Sve analize i istrage koje su pokrenute pokazuju da je riječ o ad hoc organiziranim akcijama koje nemaju nikakve veze s nekim političkim strankama, obavještajnim podzemljem ili "stranim elementima", naglašavaju sugovornici.

Ono što je još nerazjašnjeno jest incident u Vukovaru, gdje je u noći s ponedjeljka na utorak zgrada Zajedničkog vijeća općina u Vukovaru išarana raznim grafitima, a ulazna vrata i prozori oblijepljeni su fotografijama pripadnika JNA tijekom agresije na Vukovar.

Na kamerama su zabilježene snimke četiriju maskiranih osoba koje lijepe plakate. SOA je upozorila policiju na još nekoliko događaja i lokacija gdje se obilježavaju Dani srpske kulture. Jedna od tih lokacija je i sjedište Srpskog kulturnog centra u Zagrebu.

Policija je zgradu stavila pod nadzor te je u začetku spriječen pokušaj upada maskiranih osoba na otvaranje Dana srpske kulture.

Policija je uspjela privesti nekoliko sudionika, od kojih su dio bili navijači. Dio uhićenih su maloljetnici, a najmlađi ima 15 godina.

Među njima policiji je od ranije poznat jedan pripadnik radikalne grupe BBB-a koji je 2023. godine završio u zatvoru u Grčkoj. 

Nakon svih ovih incidenata pripadnici obavještajne zajednice i policije pojačano nadziru djelovanje navijačkih skupina. 

POGLEDAJTE VIDEO Tko je veći Srbin, koncert Thompsona... Ipak, oporba i vladajući pronašli zajednički jezik na aktualcu

NavijačiSrbiNapadAgresija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'TO JE STIHIJA' /
Maskirani napadači i upadi: SOA upozorila što se sprema, cure detalje tko su ti ljudi