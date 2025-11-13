Maskirani napadači i upadi: SOA upozorila što se sprema, cure detalje tko su ti ljudi

"Riječ je o stihiji. Nema nikakvih velikih organizatora izvana ili unutar države koji su organizirali dio branitelja i pripadnika navijačkih skupina da u Splitu i Zagrebu prekinu održavanje manifestacija obilježavanja Dana srpske kulture", rekao je za Jutarnji list dobro obaviješteni izvor iz Vladinih krugova.

Sve analize i istrage koje su pokrenute pokazuju da je riječ o ad hoc organiziranim akcijama koje nemaju nikakve veze s nekim političkim strankama, obavještajnim podzemljem ili "stranim elementima", naglašavaju sugovornici.

Ono što je još nerazjašnjeno jest incident u Vukovaru, gdje je u noći s ponedjeljka na utorak zgrada Zajedničkog vijeća općina u Vukovaru išarana raznim grafitima, a ulazna vrata i prozori oblijepljeni su fotografijama pripadnika JNA tijekom agresije na Vukovar.

Na kamerama su zabilježene snimke četiriju maskiranih osoba koje lijepe plakate. SOA je upozorila policiju na još nekoliko događaja i lokacija gdje se obilježavaju Dani srpske kulture. Jedna od tih lokacija je i sjedište Srpskog kulturnog centra u Zagrebu.

Policija je zgradu stavila pod nadzor te je u začetku spriječen pokušaj upada maskiranih osoba na otvaranje Dana srpske kulture.

Policija je uspjela privesti nekoliko sudionika, od kojih su dio bili navijači. Dio uhićenih su maloljetnici, a najmlađi ima 15 godina.

Među njima policiji je od ranije poznat jedan pripadnik radikalne grupe BBB-a koji je 2023. godine završio u zatvoru u Grčkoj.

Nakon svih ovih incidenata pripadnici obavještajne zajednice i policije pojačano nadziru djelovanje navijačkih skupina.

