Snijeg na cestama diljem zemlje, Hrvatske autoceste: 'Ne donosite nepromišljene odluke!'

Iz Hrvatskih autocesta (HAC) u petak su izdali upozorenje zbog vremenskih uvjeta na cestama te apelirali na dodatan oprez u prometu.

"Sve zimske ekipe HAC-a su na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti kao i prognoza za mikro lokacije te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta. Međutim, vaša sigurnost je i u vašim odlukama. Ne donosite nepromišljene odluke", napisali su.

Upućeno je i upozorenje vozačima: "Ne krećite na put bez adekvatne zimske opreme! Dok traju snježne padaline brzinu vožnje potrebno je prilagoditi trenutnim uvjetima i ograničenjima na autocesti. Ne zaustavljajte vozilo na zaustavnoj traci i u tunelima zbog postavljanja lanaca, stanite na odmorištu. Oprez zbog moguće poledice na vijaduktima i izlasku iz tunela. Ne pretječite ralicu."

HAK poslao upozorenje

I iz Hrvatskog autokluba (HAK) objavili su upozorenja vozačima.

"Kolnici su mokri ili vlažni i skliski od kiše u većem dijelu zemlje, a snijeg pada mjestimice u Lici i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog mjestimice obilnijih padalina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju.

Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme", navode.

