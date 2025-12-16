Anđa Marić nakon objave o sinu ponovno se oglasila: 'Sramila sam se i htjela ostati zauvijek u rupi...'

Anđa Marić (49), hrvatska poduzetnica, autorica i javna osoba, oglasila se novom objavom na Facebooku u kojoj je progovorila o teškom razdoblju koje proživljava zbog situacije sa svojim sinom, koji se bori s alkoholizmom. U emotivnom tekstu otvoreno je opisala osjećaje srama, nemoći i unutarnje borbe, ali i zahvalnost zbog podrške koju je dobila od ljudi.

'Ranjivost je supermoć'

U objavi je istaknula kako joj je proteklih nekoliko mjeseci bilo iznimno teško te da se osjećala poraženo i slomljeno. Ipak, naglasila je da joj je upravo iskrenost i otvaranje prema javnosti donijelo olakšanje i novu snagu.

„Skinula sam se gola — emotivno. Dugo sam se sramila i htjela ostati zauvijek u rupi, bez riječi i bez glasa. Ali kad sam smogla snage progovoriti, vidjela sam da takve bitke vodi puno, puno ljudi oko mene. Puno više nego što sam ikad mislila“, poručila je Marić.

Poruka za blagdane

Na kraju objave zahvalila je svima koji su joj poslali riječi podrške te pozvala na više nježnosti i razumijevanja, posebno u blagdansko vrijeme, ali i tijekom cijele godine. Njezina poruka naišla je na brojne reakcije i komentare pratitelja koji su joj izrazili podršku.

Problematični odnosi

Podsjećamo, ranije je govorila o odnosu sa sinom Gašperom (22) i bivšim suprugom Primožom Dolničarom, naglašavajući da među njima vlada civiliziran odnos i da sina povremeno poziva na ručak. Jučer se Anđa emotivnom objavom na Facebooku osvrnula na ozbiljne probleme sina s alkoholom, otkrivši da je u istražnom zatvoru.

Priznala je da joj je sin alkoholičar od 12. godine te da je ranije nekoliko puta pokušala prisiliti liječenje, ali bez uspjeha. Istaknula je da se osjeća odgovornom, ali da nije kriva, te da je odlučila nastaviti raditi na svom kanalu i biti motivator i radnica svjetla.

