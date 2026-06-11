Snažno nevrijeme zahvatilo Dalmaciju: Pala tuča i do 30 litara kiše

Nestabilno vrijeme koje je tijekom četvrtka zahvatilo unutrašnjost Hrvatske stiglo je i u Dalmaciju. Najviše problema bilo je na području oko Perućkog jezera, gdje se u ranim poslijepodnevnim satima razvio snažan olujni oblak praćen grmljavinom, obilnom kišom i tučom.

Posebno pogođena bila su područja općina Lećevica i Muć te mjesta u okolici Perućkog jezera, među kojima su Hrvace i Bitelić. Prema podacima automatskih meteoroloških postaja mreže Pljusak.com, ondje je u vrlo kratkom vremenu palo i do 30 litara kiše po četvornom metru.

Foto: DHMZ

Nevrijeme se tijekom poslijepodneva nastavilo širiti prema jugu. Prema radarskim snimkama, kiše, pljuskova i grmljavine bilo je na širem području Omiša, Ciste Velike i Cetinske krajine, a nestabilnosti nisu zaobišle ni pojedine dalmatinske otoke poput Hvara, Brača i Mljeta.

Prema prognozi DHMZ-a, atmosfera će se tijekom noći postupno smirivati jer će fronta napustiti naše krajeve. Petak donosi stabilnije i sunčanije vrijeme, no uz buru koja će mjestimice biti jaka, a podno Velebita može imati i olujne udare. Zbog toga je na snazi i upozorenje Meteoalarma. Jutarnje temperature na Jadranu kretat će se između 15 i 19 stupnjeva, dok će dnevne dosezati ugodnih 25 do 29 Celzijevih stupnjeva.