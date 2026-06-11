Vjetar odnio krov mrtvačnice, rušio stabla: Sve je krenulo oko dva u noći, šteta se zbraja

Snažno olujno nevrijeme koje je noćas, nešto prije dva sata iza ponoći, zahvatilo područje Nove Gradiške prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na više lokacija u gradu.

Jak vjetar lomio je grane, rušio stabla te oštetio brojne objekte, a među najteže pogođenim lokacijama našao se krug Opće bolnice u Novoj Gradiški, gdje je snažan nalet vjetra odnio krov s objekta mrtvačnice, objavio je portal SBonline.

Foto: SBOnline

Foto: SBOnline

Nadležne službe tijekom noći i jutra intervenirale su na više mjesta kako bi uklonile srušena stabla te osigurale prometnice i javne površine.

Foto: SBOnline

Posljedice nevremena vidljive su i na učionicama u kojima se nalaze radionice Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška. Snažni udari oštetili su krov objekta, a razmjeri štete utvrdit će se nakon detaljnog pregleda.

Osim na bolničkom i školskom kompleksu, oštećenja su zabilježena i na drugim objektima i zelenim površinama na području grada. Razmjeri štete još nisu poznati, a više informacija očekuje se nakon što nadležne službe završe očevid i procjenu nastalih posljedica.

Foto: SBOnline

Gradska tvrtka Eko Kong trenutno čisti gradske površine, dok je Javna vatrogasna postrojba (JVP), po riječima zapovjednika Tomislava Orlovca, dosad imala više intervencija koje su uključivale uklanjanje stabala radi sigurnosti građana i krov s garaže Osnovne škole Ljudevita Gaja.

Tijekom dana JVP Nova Gradiška nastaviti će s aktivnostima, te pozivaju građane na oprez u kretanju vozilima i u blizini objekata s oštećenim krovovima. Zbog kiše koja ne prestaje, privremena sanacija krovova je riješena najlonima i drugim priručnim materijalima.

Foto: SBOnline

Podsjetimo, jako nevrijeme iz smjera Slovenije u Hrvatsku je stiglo još u srijedu navečer.

Foto: SBOnline

Foto: SBOnline

Jaka kiša počela je padati u Zagrebu oko 23 sata, a u sjevernijim krajevima zemlje padala je i tuča, i to na području Varaždinske i Međimurske županije.

Olujno nevrijeme nakon Slovenije proharalo dijelove Hrvatske

Ranije je olujno nevrijeme pogodilo i Sloveniju. Uz jaku kišu i česte udare gromova padala je i tuča veličine oraha.

Hrvatski autoklub oko 11 sati objavio je upozorenje da su kolnici mjestimice mokri i skliski te da su zbog jakog vjetra uvedene zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju.

RTL-ova prognostičarka Tanja Renko najavila je da će se frontalni poremećaj tijekom dana polako premještati na istok. Već će u petak ojačati utjecaj anticiklone sa zapada.

U četvrtak će tijekom jutra biti izraženijih nestabilnosti, uz nešto veću vjerojatnost njihove pojave na istoku unutrašnjosti, gdje će biti i poprilično vjetrovito.

Potom će prema podnevu na zapadu ipak biti nešto povoljnije. Na sjevernom dijelu Jadrana zapuhat će jaka bura. Jutarnja temperatura bit će od 12 do 16 °C, a na moru te u Istri i unutrašnjosti Dalmacije od 17 do 22 °C.

Poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti sve manje oblaka i sve više sunčanog vremena. Uglavnom će biti bez oborine, a puhat će slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura će biti niža od jučerašnje te će se kretati oko 19 i 20 °C. Svježe će biti i na istoku unutrašnjosti, gdje će još biti dosta oblaka, ponegdje i kiše, a lokalno je moguća i grmljavina. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Mogućnost neverina

U Dalmaciji će poslijepodne biti vrlo promjenljivo i nestabilno, uz mjestimične pljuskove, odnosno neverine ili nevere. Bura će zapuhati na sjeveru regije, a do kraja dana proširit će se i na krajnji jug zemlje. I ondje će temperatura biti nešto niža, osobito u unutrašnjosti, gdje će biti i oblačnije.

Na zapadu će biti barem djelomice sunčano, no ne može se isključiti mogućnost slabe kiše ili ponekog pljuska u ranim poslijepodnevnim satima, vjerojatnije u gorju. Bura će biti jaka i vrlo jaka, a podno Velebita prema kraju dana i olujna. U gorju će biti svježe, uz temperaturu od 14 do 18 °C, dok će na moru biti između 23 i 25 °C.

Petak i subota bit će većinom sunčani te danju topliji, no jutra će biti svježija. U nedjelju će biti još malo toplije, ali i nestabilnije prema kraju dana, što će biti uvod u vrlo vjerojatno promjenjiviji i manje topao početak novog tjedna.

Od petka će biti stabilnije i na moru. Prevladavat će sunčano vrijeme, bura će oslabjeti, a već će u nedjelju ponegdje ponovno biti i vruće, nekima možda i sparno. Početkom novog tjedna raste vjerojatnost za lokalne pljuskove.