Smrt zbog zračnog jastuka? Povlači se na tisuće automobila zbog greške, evo o čemu je riječ

Zbog problema sa zračnim jastukom, Volkswagen je obavijestio tisuće svojih kupaca da moraju deaktivirati zračni jastuk na suvozačevom mjestu jer postoji rizik koji može dovesti suvozača čak u smrtnu opasnost.

Riječ je o modelima koji uključuju VW Polo, Passat , Taigo, ID.7, ID.7 Tourer i ID.Buzz, objavio je njemački Autobild.

Proizvođač automobila utvrdio je da "zaštitna učinkovitost suvozačevog zračnog jastuka može biti smanjena". "Nadalje, ako se suvozačev zračni jastuk aktivira u nesreći, kućište napuhavanja može puknuti ili se komponente mogu odvojiti, uzrokujući ozbiljne ili smrtonosne ozljede putnika u vozilu", navodi se.

Problem sa zračnim jastukom može se otkloniti u roku od jednog do tri sata.

Suvozač mora 'odostraga' dok se ne popravi jastuk

"Dok se vaše vozilo ne popravi, molimo vas da deaktivirate suvozačev zračni jastuk kako je opisano u priručniku za vozilo (...) i da za to vrijeme ne koristite suvozačevo sjedalo", objavio je Volkswagen, donosi njemački Autobild.

Objavljeno je da se zbog ovog ekstremnog ograničenja da se ne može voziti na mjestu suvozača dok se ne otkloni kvar na zračnom jastuku, mnogi moraju presložiti svoj plan za godišnji odmor. No čini se kako tvrtka nema namjeru nadoknaditi novac vlasnicima ili ponuditi zamjensko vozilo, nego se u pismu o opozivu, nadaju se "razumijevanju i podršci u rješavanju ove mjere opreza" i zahvaljuju "im na ukazanom povjerenju u marku Volkswagen".

Putnici u automobilu ni pod kojim uvjetima ne smiju ignorirati Volkswagenovo upozorenje i voziti se na suvozačevom sjedalu bez aktiviranog zračnog jastuka, čak i ako su vezani sigurnosnim pojasom. "Sustav zaštite vozila sastoji se od nekoliko komponenti koje su međusobno usklađene“, kaže istraživač nesreća Markus Egelhaaf iz DEKRA-e. „A zračni jastuk je vrlo važna komponenta; samo s njim se može jamčiti potpuna zaštita.“

Glasnogovornik VW-a rekao je za AutoBild da je 16.510 automobila diljem svijeta pogođeno ovom mjerom i da se radi o novim vozilima proizvedenim u posljednjih nekoliko mjeseci".

Automobili koji su već proizvedeni, ali još nisu u rukama kupaca, bit će poboljšani prije isporuke.

Obavijesti i u Hrvatskoj

U Hrvatskoj su pak, na Volkswagenovim stranicma već ranije objavljivali obavijesti o opozivu vozila dok se kvar ne otkloni. Na njihovim stranicama još ranije su objavljivali obavijesti o ranijim opozivima. Naveli su:

"Tvrtka Takata već niz godina opskrbljuje automobilsku industriju zračnim jastucima koji sadrže neispravne plinske generatore, a koji se mogu izmijeniti kao rezultat starenja uzrokovanog određenim klimatskim utjecajima (toplina i vlaga) te stoga mogu predstavljati opasnost za vas i vaše putnike u slučaju nezgode. Pored niza drugih proizvođača, Volkswagen modeli također su zahvaćeni globalnim pozivnim kampanjama u vezi s Takata zračnim jastucima. Neispravan zračni jastuk stoga predstavlja ozbiljnu sigurnosnu opasnost za vas i vaše putnike u slučaju nesreće. Ovdje možete pronaći više informacija i provjeriti je li vaše vozilo zahvaćeno", stoji u ranijoj objavi. Na njihovoj stranici postoji mogućnost da vlasnici provjere je li njihov model zahvaćen i detalji se mogu naći OVDJE.

Ipak, nije riječ samo o novoj seriji, ovim problemom pogođeni su i automobili proizvedenih ranijih godina, i to ne samo Volkswagena nego i drugih proizvođača automobila.

U čemu je zapravo problem?

Naime, riječ je o globalnom problemu i do sad je bilo nekoliko valova opozivu zbog istog problema. Zračne jastuke koji su uzrok tome proizvodi tvrtka Takata koja je godinama isporučivala zračne jastuke s neispravnim plinskim generatorima. Ti se dijelovi tijekom vremena mogu promijeniti pod utjecajem vrućine i vlage, zbog čega mogu biti opasni za život u slučaju nesreće.

Ako se zračni jastuk aktivira tijekom nesreće, plinski generator može stvoriti previsok tlak, pri čemu metalni dijelovi mogu biti izbačeni u unutrašnjost vozila. To može dovesti do teških ozljeda, čak i smrti.

No ovim problemom pogođeni su i drugi proizvođači automobila, a problem postoji već godinama i problem ima više stotina milijuna automobila. Tako je uz Volkswagen, i Audi ranije objavio opoziv, a njemački magazin Auto motor sport još je u kolovozu 2024. objavio da je Ford iznio procjenu da je skoro 800.000 njihovih vozila diljem svijeta ima neispravne Takata zračne jastuke.

Znaju za problem već godinama

Točnije, Fordu je procijenio da 765.600 njihovih vozila ima zračne jastuke koji mogu biti smrtonosni. Popravak ovih vozila naređen je u prethodnim opozivima koje ponavljavlju još od 2015., ali njihovi vlasnici često se ne bi odazvali. Ovaj proizvođač navodi da su bezuspješno su "napravili više od 121 milijun pokušaja da ih kontaktiraju, uključujući pisma, e-poštu, telefonske pozive, tekstualne poruke i više od milijun posjeta domovima kupaca". Ford je objavio ranije da sljedeći modeli mogu imati neispravne zračne jastuke te da ih vozači ne smiju voziti dok se kvar ne otkloni: Ford Ranger pick-up od modelnih godina 2004 do 2006., Ford Mustang modelne godine od 2005. do 2014., Ford GT modelnih godina 2005. i 2006.

Mazda je, pak, navela da ovi modeli imaju problema: Mazda B-serije pick-up od modelnih godina 2004. do 2006., Mazda B-serije pick-up od modelnih godina 2007. do 2009., Mazda 6 modelne godine od 2003. do 2008., Mazda 6 modelne godine od 2009. do 2013., Mazda Speed ​​​​6 od modelnih godina 2006. do 2007., Mazda RX-8 od modelnih godina 2004. do 2011., Mazda MPV modelne godine od 2004. do 2006., Mazda CX-7 modelne godine od 2007. do 2012., Mazda CX-9 modelne godine od 2007. do 2015.

POGLEDAJTE VIDEO Doznajemo tko je napao policajku: 'Protjeran je iz Njemačke, on nema šta tražiti u Hrvatskoj'