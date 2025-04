Automehaničar upozorava na posljedice parkiranja u lokvama: Vozači nisu svjesni rizika

Iako su vozači često upoznati s opasnostima vožnje kroz velike lokve, mnogi ne razmišljaju o tome da parkiranje, pa čak i iznad plitkih lokvi može biti rizično. Čak i kada voda izgleda bezopasno, može uzrokovati oštećenja na vozilu. Mnogi vozači nisu svjesni da voda, čak i u manjim količinama, može prouzročiti ozbiljne probleme, poput korozije ili oštećenja električnih dijelova.

Prema podacima The Flood Hub-a, već 30 cm vode koja se zadržava na cesti može biti dovoljno da automobil počne plutati, što znači da vozač može izgubiti kontrolu nad vozilom, a to može dovesti do ozbiljnih posljedica.

Opasnosti parkiranja na lokvama

Stručnjak upozorava vozače da izbjegavaju parkiranje u lokvama, čak i plitkim, kako bi izbjegli štete i velike troškove. Automehaničar Chris Jevons, upozorava da mnogi vozači ne razmišljaju o šteti koju može izazvati parkiranje u lokvi, čak i na nekoliko sati.

Foto: Shutterstock

Reakcija hrđe i korozije

Kišnica može stvoriti iznenađujuće korozivno okruženje, osobito kada se voda stalno nakuplja na istim mjestima, dan za danom. U takvim uvjetima, metalni dijelovi vozila poput kočionih vodova, podokvira ili nosača ispušnog sustava izloženi su vlazi koja uzrokuje brzo širenje hrđe. Ovaj proces može dovesti do ozbiljnih oštećenja, što će povećati troškove popravaka, a može i ugroziti sigurnost vozača i putnika.

Hrđanje ovih ključnih dijelova može oslabiti funkcionalnost vozila, smanjujući njegovu učinkovitost i sigurnost na cesti, a popravci koji uključuju zamjenu oštećenih dijelova mogu biti vrlo skupi.

Oštećenje senzora

Moderna vozila opremljena su brojnim senzorskim sustavima smještenim ispod automobila, koji igraju ključnu ulogu u osiguravanju sigurnosti i učinkovitosti vozila. Ovi senzori, koji uključuju one za ABS, kontrolu proklizavanja, pomoć pri parkiranju i mnoge druge funkcije, izuzetno su osjetljivi na vlagu. Čak i plitke lokve koje vozači možda neće smatrati prijetnjom mogu uzrokovati ozbiljna oštećenja tih senzora.

Ako voda prodre u osjetljive komponente, to može aktivirati lampice upozorenja na ploči, smanjiti performanse sustava i, u najgorem slučaju, uzrokovati potpuni kvar senzora. Takvi problemi mogu brzo eskalirati i postati vrlo skupi jer dijagnosticiranje i zamjena oštećenih senzora zahtijevaju značajna ulaganja, a u nekim slučajevima, oštećenje senzora može utjecati na sigurnost vozila, što može dovesti do ozbiljnih posljedica na cesti.

Hrđanje ili blokiranje kočnica

Ako automobil ostavite parkiran u vodi, kočioni sustav može brzo početi pokazivati znakove oštećenja. Vlažnost može izazvati hrđanje ili blokiranje kočionih dijelova, što je čest problem, osobito kod vozila koja se ne koriste redovito ili se često parkiraju na vlažnim mjestima. Voda koja se sakuplja oko kočionih dijelova, poput kočionih vodova ili bubnjeva, može ubrzati proces korozije, što može dovesti do ozbiljnih problema s kočenjem.

Ako tijekom vožnje primijetite čudan zvuk poput neugodnog zvižduka ili osjećate da kočnice ne reagiraju onako kako bi trebale, to je jasna naznaka da je vlaga uzrokovala oštećenje kočionih sustava. Ignoriranje takvih simptoma može dovesti do daljnjih problema, kao što su ozbiljno smanjena učinkovitost kočenja ili potpuni kvar kočnica, što može rezultirati skupim popravcima, a u najgorem slučaju ugroziti sigurnost na cesti.

Foto: Shutterstock

Izloženi ispušni sustav

Ispušni sustav automobila posebno je osjetljiv na vlagu jer se nalazi nisko na vozilu i često je izložen vodi, posebno u situacijama kada je automobil parkiran na lokvama ili vozi kroz kišnu sezonu. Voda može lako prodrijeti u osjetljive dijelove ispušnog sustava poput spojeva, prigušivača i katalizatora, čime ubrzava proces korozije. Ova korozija može izazvati nekoliko problema, uključujući neugodne zvukove, poput bučnih ispuha, koji mogu ukazivati na oštećenje sustava.

Također, dugotrajna izloženost vodi može uzrokovati neuspjeh na emisijskim testovima jer korozija može utjecati na učinkovitost katalizatora koji je ključan za smanjenje emisije štetnih plinova. U najgorem slučaju, voda može uzrokovati nastanak rupa u ispušnom sustavu, što ne samo da negativno utječe na performanse vozila, već može izazvati i ozbiljne ekološke probleme. Popravak ovih oštećenja može biti izuzetno skup, a ignoriranje problema može dovesti do daljnjih oštećenja i još viših troškova.

Poremećaj električnog sustava

Poremećaj električnog sustava u vozilu može nastati kada voda prodre u osjetljive elektroničke komponente. Čak i najmanja količina vode može uzrokovati kratke spojeve u električnim žicama i konektorima, što može imati ozbiljne posljedice na performanse vozila. S obzirom na to da moderni automobili sadrže mnoge napredne elektroničke sustave, poput sustava za upravljanje motorom, ABS-a, senzora za parkiranje i drugih kritičnih komponenti, svaki kvar u električnom sustavu može brzo eskalirati u složen i skup problem.

Iako na prvi pogled možda ne primijetite ništa ozbiljno, vlažnost koja se nakuplja u električnim sustavima može ometati normalan rad vozila, uzrokujući pogreške u funkcijama, uključujući neispravne senzore, nestabilne signale za sigurnosne sustave ili čak potpuni gubitak kontrole nad određenim funkcijama vozila. Uz to, popravci električnih sustava u modernim vozilima često zahtijevaju skupe zamjene dijelova i naprednu dijagnostiku, što može značajno povećati troškove popravaka. Ignoriranje znakova upozorenja ili odgađanje popravaka može dovesti do daljnjih oštećenja, a u nekim slučajevima može ugroziti i sigurnost vozača i putnika, piše Mirror.

